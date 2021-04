Espresso - druhy a příprava domácího espressa | Philips

Ristretto

Velmi často je špatně označováno jako “piccolo”. Tento výraz však neexistuje. Správně je ristretto a jedná se o nejsilnější espresso. Příprava je stejná jako u espressa, ale ristretto by mělo mít pouhých dvacet mililitrů.

Dvojité espresso

Neboli “espresso doppio”, které je známé i pod anglickým označením “double shot”. Jedná se o dvojitou dávku klasického espressa, tedy namleté kávy (14 až 18 gramů) i vody (60 až 90 ml).

Caffé lungo

Jedná se o klasické espresso s větším množstvím vody, je tedy méně silné.

Espresso s mlékem

Jedná se o variantu, která je noční můrou znalců kávy. Nicméně espresso s mlékem je oblíbená varianta. Každý si zvolí, zda si do svého espressa přidá studené či teplé mléko nebo smetanu.

Cappuccino

Správná příprava cappuccina vytvoří sametový pocit v ústech. Jedná se o spojení klasického “pressa” a dvou centimetrů lahodné mléčné pěny.

Latte Macchiato

Jedná se o velice oblíbený nápoj. Měl by obsahovat dvě stě mililitrů teplého mléka dole ve sklenici, následuje 30 mililitrů pravého espressa a úplně nahoře by mělo být asi dvacet mililitrů mléčné pěny. Celkem by Latte Macchiato mělo mít asi dvě stě padesát mililitrů.

