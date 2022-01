Společnost Philips nabízí široký sortiment automobilového osvětlení. Od halogenových a xenonových světlometů po širokou škálu světel do interiéru i exteriéru, jako jsou například brzdová světla, směrová světla, couvací světla, koncová světla, obrysová světla, výstražná světla, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení odkládací přihrádky a osvětlení podlahy interiéru.



Vzhledem k tomu, že automobilové osvětlení musí co nejlépe osvětlovat silnici před vámi, aby byla každá vaše cesta bezpečná, měli by řidiči věnovat výběru správných automobilových žárovek náležitou pozornost. V našem nástroji na výběr žárovek do automobilu stačí zvolit typ vozidla, značku, model, sérii, a dále zvolit požadovanou světelnou technologii. Nástroj vám následně ukáže, které produkty společnosti Philips odpovídají vašim potřebám.