Co jsou světlomety LED?

Světlomety LED jsou kombinací bodových a prostorových světel, díky kterým uvidíte do dálky i do šířky, a která zaručí vysokou viditelnost pro rychlejší reakce. Doplňkové světlomety LED jsou schváleny pro silniční použití pro auta a kamiony, a vyzařují světlo do vzdálenosti až 520 metrů*. Díky přídavnému obrysovému světlu a funkcím zlepšení viditelnosti v terénu a rozmrazování* vylepšuje světlomet Philips LED vaši bezpečnost prostřednictvím lepší viditelnosti na silnici i v terénu, a to i v těch nejobtížnějších podmínkách.