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3 roky záruky na všechny produkty
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Objevte, jak monitory Philips Evnia využívají intel...
Tento monitor vás seznámí s bleskově rychlým připojením.
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Objevte dokovací monitory USB-C Philips, které přinášejí pořádek a pohodlí do vašeho digitálního pracovního prostoru. Rozlučte se s nabíječkami a napájecími kabely!
Inovace v každém pixelu
Čím jsou monitory Philips jiné?
Monitory Philips přinášejí živý obraz, chytré funkce a elegantní design – ideální do práce i domů. Každý den si užijete špičkový výkon, snadné ovládání a dokonale čistý obraz.
Monitory Philips splňují požadavky dnešních dynamických, všestranných profesionálů díky široké škále inovativních řešení, která maximalizují produktivitu, poskytují realistický obraz, podporují pohodu a chrání životní prostředí.
Řada monitorů Philips pro domácí použití nabízí bohatý a pestrý výběr displejů inspirovaných dnešními rozmanitými a dynamickými životními styly.
Evnia je progresivní a inovativní. Náš průkopnický a inkluzivní přístup usiluje o vytvoření moderní atmosféry ve světě gamingu a zároveň využívá dlouholeté zkušenosti značky Philips.
Optimalizován pro malé a střední firmy. Navržen pro úspěch
TCO Certified Edge
Zvolte monitory Philips s certifikací TCO pro inovace, výkon a udržitelnost. Jsou navrženy pro ty, kterým záleží na kvalitě i na nižším dopadu na životní prostředí.
Monitor Philips pro videokonference nabízí praktické řešení vše v jednom pro videohovory. Integrovaná webkamera, mikrofon a reproduktory zajišťují kompletní obrazovou i zvukovou podporu pro pohodlnou komunikaci.
Užijte si pohodlí jediného kabelu, který zjednoduší vaše pracovní prostředí a pomůže zvýšit produktivitu s dokovacími monitory Philips USB-C. Pomocí jediného kabelu můžete zároveň prodloužit výdrž baterie notebooku, aniž byste potřebovali další napájecí adaptéry.
Vychutnejte si živé a věrné barvy, dokonale černou a plynulý pohyb s monitory Philips OLED a QD-OLED. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly výjimečnou kvalitu obrazu a vtáhly vás přímo do dění.
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