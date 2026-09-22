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Philips Monitory

Přirozená součást vašeho dne doma i v práci.

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Objevte, jak monitory Philips Evnia využívají intel...

QD Oled

QD OLED gaming monitor
QD OLED gaming monitor
Objevte, jak monitory Philips Evnia využívají inteligentní nástroje ke snížení vypalování panelu OLED a k udržení nejlepšího výkonu displeje po delší dobu.
Pro zážitek

Pro zážitek

Tento monitor vás seznámí s bleskově rychlým připojením.

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Dokovací monitory USB-C

Dokovací monitory USB-C

Objevte dokovací monitory USB-C Philips, které přinášejí pořádek a pohodlí do vašeho digitálního pracovního prostoru. Rozlučte se s nabíječkami a napájecími kabely!

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Čím jsou monitory Philips jiné?

Inovace v každém pixelu

Čím jsou monitory Philips jiné?

Monitory Philips přinášejí živý obraz, chytré funkce a elegantní design – ideální do práce i domů. Každý den si užijete špičkový výkon, snadné ovládání a dokonale čistý obraz.

Naše hlavní kategorie

Profesionální použití

Monitory Philips splňují požadavky dnešních dynamických, všestranných profesionálů díky široké škále inovativních řešení, která maximalizují produktivitu, poskytují realistický obraz, podporují pohodu a chrání životní prostředí.

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Profesionální použití
Domácí použití

Domácí použití

Řada monitorů Philips pro domácí použití nabízí bohatý a pestrý výběr displejů inspirovaných dnešními rozmanitými a dynamickými životními styly.

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Herní kolekce

Evnia je progresivní a inovativní. Náš průkopnický a inkluzivní přístup usiluje o vytvoření moderní atmosféry ve světě gamingu a zároveň využívá dlouholeté zkušenosti značky Philips.

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Herní kolekce
Proč zvolit monitory Philips pro malé a střední podniky?

Proč zvolit monitory Philips pro malé a střední podniky?

Optimalizován pro malé a střední firmy. Navržen pro úspěch

SMB monitory Philips
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Závazek k ochraně životního prostředí

Zvolte monitory Philips s certifikací TCO pro inovace, výkon a udržitelnost. Jsou navrženy pro ty, kterým záleží na kvalitě i na nižším dopadu na životní prostředí.

TCO certifikované monitory

Videokonference

Monitor Philips pro videokonference nabízí praktické řešení vše v jednom pro videohovory. Integrovaná webkamera, mikrofon a reproduktory zajišťují kompletní obrazovou i zvukovou podporu pro pohodlnou komunikaci.

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Videokonference
Dokovací řešení

Dokovací řešení

Užijte si pohodlí jediného kabelu, který zjednoduší vaše pracovní prostředí a pomůže zvýšit produktivitu s dokovacími monitory Philips USB-C. Pomocí jediného kabelu můžete zároveň prodloužit výdrž baterie notebooku, aniž byste potřebovali další napájecí adaptéry.

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OLED/QD-OLED

Vychutnejte si živé a věrné barvy, dokonale černou a plynulý pohyb s monitory Philips OLED a QD-OLED. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly výjimečnou kvalitu obrazu a vtáhly vás přímo do dění.

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OLED/QD-OLED

    Zákaznická podpora

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