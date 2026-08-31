VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Bezpečnostní zprávy

Stažení z trhu: Napařovací žehličky s tlakovým parním generátorem Philips PerfectCare série 8000, 9000 a Elite

Společnost Versuni stahuje žehlicí systémy Philips s následujícími čísly modelů a kódů: Ty, které začínají na PSG8, GC96 a PSG90

Zjistit více

Výrobky pro spotřebitele

Dokončete registraci svého výrobku a získejte exkluzivní cashback odměny (mohou platit podmínky).

Možnosti podpory pro produkty Philips se mohou lišit podle kategorie produktu. Chcete-li získat nejrelevantnější pomoc, začněte výběrem kategorie produktu.

Vyberte pro zobrazení možností podpory

Vyhledejte svůj produkt

Zadejte číslo modelu svého produktu a najděte příručky, časté dotazy a další zdroje podpory.

Nenašli jste, co hledáte?

Spojte se s naším týmem podpory

Kontaktovat podporu

Jste zdravotním profesionálem?

Získejte podporu pro výrobky profesionální zdravotní péče

Přejít na profesionální zdravotní péči Philips