    Philips OneBlade Intimate
    132 recenze

    OneBlade Intimate

    Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie

    Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování¹

    Snadné oholení bez podráždění a pořezání

    Objevte Philips OneBlade Intimate - inovativní řešení pro šetrné holení a zastřihování intimních partií a podpaží, pro muže i ženy. Užijte si rychlé a pohodlné oholení bez potřeby holit do hladka.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Speciální břit SkinProtect

    Dodatečná vrstva ochrany šetrná k vaší pokožce

    Speciální břit SkinProtect poskytuje extra vrstvu ochrany před pořezáním v intimních partiích a pro citlivou pokožku v podpaží. Navrženo pro každou křivku a tvar – pro větší pohodlí neholí příliš blízko pokožce.

    Přizpůsobí se vašemu tvaru

    Technologie kopírování kontur

    Tato technologie zajišťuje, že břit kopíruje každou křivku a obrys vašeho těla. Bez ohledu na to, kde se holíte, břit se přizpůsobí vašemu tvaru a zajistí vám přesné oholení bez pořezání.

    Extra ochrana

    Zaoblené hrany a hladká povrchová úprava

    Zaoblené hrany a hladká povrchová úprava spolu se zaoblenými rohy chrání mimořádně citlivou pokožku na intimních místech.

    Hlavní snímek

    Chrání vaše citlivé oblasti

    Náš břit SkinProtect poskytuje dodatečnou vrstvu ochrany před podrážděním pro citlivou pokožku v podpaží a intimních partiích. Navrženo pro každou křivku a záhyb – pro větší pohodlí neholí příliš zblízka.

    Hlavní snímek

    Pohodlné a snadné použití

    Od této chvíle je naše slavná technologie OneBlade připravena na holení intimních partií a podpaží bez ohledu na čas, který uplynul od vašeho posledního holení. Zatímco rychle se pohybující ostří zkracuje všechny chloupky rychlostí 100x za sekundu, zaoblené hrany a ochranná vrstva spolu se zaoblenými rohy na povrchu břitu chrání extrémně jemnou pokožku jak v podpaží, tak v intimních partiích.

    Hlavní snímek

    Obousměrný hřeben jednoduše zastřihuje v jakémkoliv směru

    Zastřihujte chloupky na intimních partiích a v podpaží, jakkoliv chcete. Náš nasazovací 3mm zastřihovací hřeben se o to postará rychle a snadno – chloupky na intimních místech zastřihnete jednoduše jakýmkoliv směrem.

    Hlavní snímek

    Abyste se mohli snadno holit směrem nahoru i dolů

    Díky oboustrannému břitu se můžete holit v obou směrech a snadno se tak dostanete do těžko dostupných oblastí, vytvoříte dokonalé obrysy nebo si můžete dopřát mimořádný styling na konkrétních místech.

    Hlavní snímek

    100% vodotěsný

    Někdo to rád mokré a někdo zase suché. OneBlade Intimate je plně vodotěsný, s certifikací IPX7 (do hloubky 1 m po dobu 30 minut). Takže pokud chcete, můžete se holit i ve vaně nebo ve sprše. Nebo klidně nasucho a dokonce bez pěny na holení. Po holení stačí strojek opláchnout pod tekoucí vodou.

    Jedinečnost Philips OneBlade Intimate

    OneBlade intimate

    Bez podráždění a pořezání pokožky

    Náš jedinečný břit SkinProtect je bezkonkurenční v ochraně vaší pokožky. Už žádné pořezání a podráždění pokožky. Jedinečná technologie OneBlade znamená, že se můžete s důvěrou holit a zastřihovat. Už žádné zarůstající chloupky!

    Snadné a rychlé holení, namkro i nasucho

    Snadné a rychlé holení, namkro i nasucho

    Díky oboustrannému břitu a obousměrnému hřebenu je holení a zastřihování v jakémkoliv směru hračkou. Někdo to má rád namokro, někdo zase nasucho. Philips OneBlade Intimate je plně vodotěsný. Takže se klidně holte ve sprše. Není potřeba ani pěna. Jednoduše opláchněte a vyčistěte pod tekoucí vodou.

    video banner

    Speciálně navržen pro ochranu vašich intimních partií

    Podívejte se a dozvíte se více.

    Vyberte si svůj Philips OneBlade Intimate

    Recenze

    OneBlade
    OneBlade

    Disclaimers

    ¹ Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
    * Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.

