Philips OneBlade Intimate

Speciální břit SkinProtect poskytuje extra vrstvu ochrany před pořezáním v intimních partiích a pro citlivou pokožku v podpaží. Navrženo pro každou křivku a tvar – pro větší pohodlí neholí příliš blízko pokožce.
Tato technologie zajišťuje, že břit kopíruje každou křivku a obrys vašeho těla. Bez ohledu na to, kde se holíte, břit se přizpůsobí vašemu tvaru a zajistí vám přesné oholení bez pořezání.
Zaoblené hrany a hladká povrchová úprava spolu se zaoblenými rohy chrání mimořádně citlivou pokožku na intimních místech.
Od této chvíle je naše slavná technologie OneBlade připravena na holení intimních partií a podpaží bez ohledu na čas, který uplynul od vašeho posledního holení. Zatímco rychle se pohybující ostří zkracuje všechny chloupky rychlostí 100x za sekundu, zaoblené hrany a ochranná vrstva spolu se zaoblenými rohy na povrchu břitu chrání extrémně jemnou pokožku jak v podpaží, tak v intimních partiích.
Zastřihujte chloupky na intimních partiích a v podpaží, jakkoliv chcete. Náš nasazovací 3mm zastřihovací hřeben se o to postará rychle a snadno – chloupky na intimních místech zastřihnete jednoduše jakýmkoliv směrem.
Díky oboustrannému břitu se můžete holit v obou směrech a snadno se tak dostanete do těžko dostupných oblastí, vytvoříte dokonalé obrysy nebo si můžete dopřát mimořádný styling na konkrétních místech.
Někdo to rád mokré a někdo zase suché. OneBlade Intimate je plně vodotěsný, s certifikací IPX7 (do hloubky 1 m po dobu 30 minut). Takže pokud chcete, můžete se holit i ve vaně nebo ve sprše. Nebo klidně nasucho a dokonce bez pěny na holení. Po holení stačí strojek opláchnout pod tekoucí vodou.
