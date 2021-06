Žárovky LED

Po instalaci žárovek LED přecházejí některá vozidla do režimu pro nouzové dojetí do servisu. K tomuto jevu naštěstí dochází jen zřídla a problém lze vyřešit. Nejprve ověřte, že vozidlo přechází do režimu pro nouzové dojetí do servisu kvůli žárovkám LED tak, že je znovu nahradíte klasickými žárovkami. Pokud bude vozidlo normálně fungovat, byl režim vozidla pravděpodobně způsoben žárovkami LED. Abyste tento problém odstranili, můžete zvážit nákup a instalaci modulu Philips Adaptor CANbus.