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  • Alternativní foto produktu EMEA 11022X2, adaptérového kroužku typu V
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Alternativní foto produktu EMEA 11022X2, adaptérového kroužku typu V
  • Alternativní foto produktu EMEA 11022X2, adaptérového kroužku typu V

Accessories for LED upgradeAdaptérové kroužky typu V

LUM11022X2/10

11022X2

LUM11022X2

Přesně padnoucí a se snadnou instalací

K bezpečné montáži žárovek LED do světlometů ve vašem vozidle může být nutný adaptér pro konkrétní model. Adaptérové kroužky Philips zajistí, že naše žárovky LED H7 Philips bude možné bezpečně upevnit ve vozidle, ve kterém jsou zapotřebí.

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Bezproblémová instalace žárovek HL [≈H7], H7 LED

Přesně padnoucí a se snadnou instalací

  • Adaptérové kroužky typu V

  • Balení obsahuje: 2 adaptérové kroužky

  • Pro HL [≈H7], H7-LED

  • Platí pro motocykly s napětím 12 V

Najděte si správný adaptérový kroužek pro své vozidlo

Žárovky Philips HL [H7], H7 LED* jsou vhodné pro většinu modelů vozidel, ale u některých z nich může být vyžadováno použití adaptérových kroužků k zajištění bezpečné instalace. Chcete-li zjistit, zda k modernizaci světlometů vašeho motocyklu na LED potřebujete adaptérové kroužky, nahlédněte do našich seznamů kompatibility žárovek Philips**.

Snadná instalace

Adaptérové kroužky Philips LED se snadno instalují a zaručují dokonale padnoucí a bezpečné připevnění žárovek H7 LED ke světlometům vozidla. Další informace o instalaci našich adaptérových kroužků naleznete v naší uživatelské příručce na stránce podpory společnosti Philips***.

Odolný materiál pro dlouhotrvající výkon

Adaptérové kroužky Philips LED jsou vyrobeny z odolných materiálů a vydrží fyzickou i tepelnou zátěž při používání ve vozidlech. Byly testovány v těch nejnáročnějších podmínkách, takže si jedinečný výkon našich žárovek Philips HL [H7], H7 LED* můžete užívat po mnoho let.

Technické specifikace

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Recenze

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Upozornění

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. K dispozici na adrese philips.com/LEDcompatibility-check. Upozorňujeme, že homologace žárovek Philips Ultinon Pro6000 pro použití v silničním provozu je platná pouze v případě instalace s originálním příslušenstvím Philips, pokud je to vyžadováno. Další informace naleznete na stránkách Philips.com/roadlegalLED.

  3. Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport