VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie balení

Accessories for LED upgradeCANbus

18954X2

Řešení 3 v 1

Využijte řešení 3 v 1* pro varování na palubní desce a problémy se světly žárovek Philips LED pomocí adaptérů Philips CANbus. Adaptéry Philips CANbus zajistí dlouhodobý a spolehlivý výkon LED žárovek během skutečných jízdních podmínek.

Zobrazit všechny výhody

Vyspělý automobilový systém

Řešení 3 v 1

  • Pro dodatečnou montáž [≈H8/H11/H16] LED

  • Zabraňuje chybám signálů a světel

  • Snadná instalace

  • Voděodolná konstrukce

Zabraňte chybným výstrahám na přístrojovém panelu

Někdy je při instalaci náhradních LED žárovek nižší spotřeba LED technologie interpretována v bezpečnostním systému vozidla jako selhání žárovky. V důsledku toho se zobrazí chybový signál na přístrojovém panelu, přestože LED žárovky fungují bezchybně. Abyste této nepříjemnosti předešli, doporučujeme používat adaptér Philips CANbus. Adaptér Philips CANbus pro žárovky Philips LED FL [H8/H11/H16] se připojí k vestavěnému bezpečnostnímu systému vozidla a odstraní falešné chybové zprávy na na přístrojovém panelu. Řidiči si pak mohou zcela nerušeně užívat světlo LED žárovek Philips.

Zabraňte problémům s blikáním a tlumením světla

Nižší spotřeba LED žárovek může někdy způsobit problémy s kolísáním proudu, což vede ke zhoršení výkonu LED žárovek ve světlometech. Náš adaptér Philips CANbus je vybaven chytrou funkcí 3 v 1, protože obsahuje dodatečnou funkci kondenzátoru, čímž předchází problémům s blikáním a tlumením světla. Vychutnejte si to nejlepší z náhradních LED žárovek Philips díky adaptéru Philips CANbus nejnovější generace.

Zvolte si klidnou mysl

Každý model vozidla je jiný; většina při instalaci náhradních LED žárovek do světlometů nevyžaduje adaptér Philips CANbus! Chcete-li zjistit, zda potřebujete adaptér Philips CANbus pro svůj model vozidla, navštivte webové stránky společnosti Philips a podívejte se na náš nejnovější online seznam kompatibility**.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu, předejděte problémům s blikáním a tlumením světla

  2. Neustále testujeme naše žárovky a příslušenství na dalších modelech vozidel a pravidelně aktualizujeme seznam kompatibility. Pokud není váš model vozidla v seznamu, ještě nebyl testován. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

  3. Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky