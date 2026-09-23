3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
18954X2
Řešení 3 v 1
Využijte řešení 3 v 1* pro varování na palubní desce a problémy se světly žárovek Philips LED pomocí adaptérů Philips CANbus. Adaptéry Philips CANbus zajistí dlouhodobý a spolehlivý výkon LED žárovek během skutečných jízdních podmínek.
Pro dodatečnou montáž [≈H8/H11/H16] LED
Zabraňuje chybám signálů a světel
Snadná instalace
Voděodolná konstrukce
Někdy je při instalaci náhradních LED žárovek nižší spotřeba LED technologie interpretována v bezpečnostním systému vozidla jako selhání žárovky. V důsledku toho se zobrazí chybový signál na přístrojovém panelu, přestože LED žárovky fungují bezchybně. Abyste této nepříjemnosti předešli, doporučujeme používat adaptér Philips CANbus. Adaptér Philips CANbus pro žárovky Philips LED FL [H8/H11/H16] se připojí k vestavěnému bezpečnostnímu systému vozidla a odstraní falešné chybové zprávy na na přístrojovém panelu. Řidiči si pak mohou zcela nerušeně užívat světlo LED žárovek Philips.
Nižší spotřeba LED žárovek může někdy způsobit problémy s kolísáním proudu, což vede ke zhoršení výkonu LED žárovek ve světlometech. Náš adaptér Philips CANbus je vybaven chytrou funkcí 3 v 1, protože obsahuje dodatečnou funkci kondenzátoru, čímž předchází problémům s blikáním a tlumením světla. Vychutnejte si to nejlepší z náhradních LED žárovek Philips díky adaptéru Philips CANbus nejnovější generace.
Každý model vozidla je jiný; většina při instalaci náhradních LED žárovek do světlometů nevyžaduje adaptér Philips CANbus! Chcete-li zjistit, zda potřebujete adaptér Philips CANbus pro svůj model vozidla, navštivte webové stránky společnosti Philips a podívejte se na náš nejnovější online seznam kompatibility**.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
Recenze
Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu, předejděte problémům s blikáním a tlumením světla
Neustále testujeme naše žárovky a příslušenství na dalších modelech vozidel a pravidelně aktualizujeme seznam kompatibility. Pokud není váš model vozidla v seznamu, ještě nebyl testován. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport
Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky