Náhradní díly jsou k dostání v online obchodě Philips. Chcete-li vidět, které díly a příslušenství jsou k dostání pro váš výrobek, zadejte modelové označení výrobku do okénka výše. Poté budete přesměrováni na stránku, kde naleznete dostupné díly a příslušenství pro váš výrobek. Stále jste nenašli, co hledáte? Existují tři hlavní důvody, proč jste nenašli to, co hledáte: 1. Váš výrobek je starší než 5 let. U starších výrobků je možné, že díly, které hledáte, již nejsou k dostání. 2. Výrobek vyžaduje profesionální opravu. V online obchodě naleznete pouze díly, které lze vyměnit bez použití nástrojů. 3. Díl dosud není dostupný v online obchodě. Pracujeme na tom, abychom měli online dostupných co nejvíce náhradních dílů, některé však zatím chybí. V těchto případech se obraťte na naše autorizované servisní partnery: https://www.philips.cz/c-w/podpora/service-and-repair.