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Řešení 3 v 1
Využijte řešení 3 v 1* pro varování na palubní desce a problémy se světly žárovek Philips LED pomocí adaptérů Philips CANbus. Adaptéry Philips CANbus zajistí dlouhodobý a spolehlivý výkon LED žárovek během skutečných jízdních podmínek.
Pro dodatečnou montáž [≈HIR2/HB3/4] LED
Zabraňuje chybám signálů a světel
Snadná instalace
Voděodolná konstrukce
Někdy je při instalaci náhradních LED žárovek nižší spotřeba LED technologie interpretována v bezpečnostním systému vozidla jako selhání žárovky. V důsledku toho se zobrazí chybový signál na přístrojovém panelu, přestože LED žárovky fungují bezchybně. Abyste této nepříjemnosti předešli, doporučujeme používat adaptér Philips CANbus. Adaptér Philips CANbus pro LED HL [HB3/HB4] a HL [HIR2] se připojí k vestavěnému bezpečnostnímu systému vozidla a odstraní falešné chybové zprávy na na přístrojovém panelu. Řidiči si pak mohou zcela nerušeně užívat světlo LED žárovek Philips.
Nižší spotřeba LED žárovek může někdy způsobit problémy s kolísáním proudu, což vede ke zhoršení výkonu LED žárovek ve světlometech. Náš adaptér Philips CANbus je vybaven chytrou funkcí 3 v 1, protože obsahuje dodatečnou funkci kondenzátoru, čímž předchází problémům s blikáním a tlumením světla. Vychutnejte si to nejlepší z náhradních LED žárovek Philips díky adaptéru Philips CANbus nejnovější generace.
Každý model vozidla je jiný; většina při instalaci náhradních LED žárovek do světlometů nevyžaduje adaptér Philips CANbus! Chcete-li zjistit, zda potřebujete adaptér Philips CANbus pro svůj model vozidla, navštivte webové stránky společnosti Philips a podívejte se na náš nejnovější online seznam kompatibility**.
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Recenze
Zabraňte falešným výstrahám na přístrojovém panelu, předejděte problémům s blikáním a tlumením světla
Neustále testujeme naše žárovky a příslušenství na dalších modelech vozidel a pravidelně aktualizujeme seznam kompatibility. Pokud není váš model vozidla v seznamu, ještě nebyl testován. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport
Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky