    Philips OneBlade First Shave
    188 recenze

    OneBlade First Shave + extra břit Obličej

    Zkroťte první vousy

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely
    Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování¹

    Přináší bezpečné oholení bez pořezání, oděrek a zarudnutí

    Břity anti-friction s mikroperličkami zamezují podráždění pokožky. Hladká povrchová úprava a zaoblené hroty pokožku chrání před pořezáním a poškrábáním.

    Rychlý

    Jedinečná technologie OneBlade

    Je rychlý. Opravdu hodně rychlý. OneBlade First Shave využívá revoluční břit, který v mžiku oholí vousy jakékoliv délky. Zajišťuje tak rychlé a snadné oholení bez podráždění pokožky.

    Chrání

    Navržen pro oholení vousů bez pořezání kůže

    Hladká povrchová úprava a zaoblené hroty pokožku chrání před pořezáním a poškrábáním.

    Pro citlivou pleť

    Břit anti-friction**

    Hladká povrchová úprava břitu s mikroperličkami zamezuje podráždění pokožky. Oholí rychle, jednoduše a přitom zůstává šetrný k pokožce. Můžete tak holit nasucho i namokro.

    Vytvořte přesné tvary a ostré linie díky oboustrannému břitu

    OneBlade kopíruje obrysy vaší tváře a umožňuje snadno a pohodlně holit všechny části obličeje. Dodejte oboustranným břitem svému vzhledu styl a pohybem břitu v kterémkoli směru vytvořte čisté linie.

    Odolný břit OneBlade

    Břity jsou určeny k dlouhodobému používání. K zajištění optimálního výkonu je stačí vyměnit každé 4 měsíce*. Výměna je snadná a bezproblémová. * Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.

    Jedinečná technologie OneBlade

    Philips OneBlade First Shave používá revoluční břit, který v mžiku oholí vousy jakékoli délky. Zajišťuje tak rychlé a snadné oholení bez podráždění pokožky.

    Břit anti-friction**

    Je šetrný. Opravdu šetrný. Přidali jsme vrstvu mikroskleněných kuliček, která snižuje tření během holení. Snižuje také podráždění pokožky, takže nepotřebujete na holení pěnu ani vodu.

    Dlouhá životnost baterie

    Po 8 hodinách nabíjení poskytuje dobíjecí baterie 30 minut konstantního výkonu.

    Nabíjejte kdykoli, kdekoli

    Můžete nabíjet doma, na cestě, skvěle se hodí pro vaši každodenní péči i pro cestování.

    První oholení, šetrné k pokožce

    Hladká povrchová úprava a zaoblené hroty pokožku chrání. Ochranná vrstva na povrchu břitu a zaoblené hroty umožňují břitu hladce klouzat po pokožce, čímž ji chrání před pořezáním a poškrábáním.

    Mohu na nabíjení Philips OneBladep oužít jakýkoli USB adaptér?

    Proč se můj výrobek nabíjí déle, než je předpokládaná doba nabíjení?

    Kde najdu číslo modelu nebo sériové číslo svého zařízení péče o vzhled Philips nebo strojku na vlasy?

    Co mohu použít k nabíjení svých výrobků Philips s nabíjením přes USB?

    Lze používat strojek Philips OneBlade na mokro nebo na sucho?

    Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?

    Kdy mám vyměnit břit strojku Philips OneBlade?

    OneBlade First Shave + extra břit
    OneBlade First Shave + extra břit

    ¹ Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
    ³ Our own factories, offices and sites around the world.
    Our operations = our own factories, offices, logistics and travel.
    * Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
    ** v porovnání s modelem QP210

