Philips OneBlade First Shave

Je rychlý. Opravdu hodně rychlý. OneBlade First Shave využívá revoluční břit, který v mžiku oholí vousy jakékoliv délky. Zajišťuje tak rychlé a snadné oholení bez podráždění pokožky.
Hladká povrchová úprava a zaoblené hroty pokožku chrání před pořezáním a poškrábáním.
Hladká povrchová úprava břitu s mikroperličkami zamezuje podráždění pokožky. Oholí rychle, jednoduše a přitom zůstává šetrný k pokožce. Můžete tak holit nasucho i namokro.
OneBlade kopíruje obrysy vaší tváře a umožňuje snadno a pohodlně holit všechny části obličeje. Dodejte oboustranným břitem svému vzhledu styl a pohybem břitu v kterémkoli směru vytvořte čisté linie.
Břity jsou určeny k dlouhodobému používání. K zajištění optimálního výkonu je stačí vyměnit každé 4 měsíce*. Výměna je snadná a bezproblémová. * Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
Je šetrný. Opravdu šetrný. Přidali jsme vrstvu mikroskleněných kuliček, která snižuje tření během holení. Snižuje také podráždění pokožky, takže nepotřebujete na holení pěnu ani vodu.
Po 8 hodinách nabíjení poskytuje dobíjecí baterie 30 minut konstantního výkonu.
Můžete nabíjet doma, na cestě, skvěle se hodí pro vaši každodenní péči i pro cestování.
