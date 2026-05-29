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Tento rodukt
OneBlade
Intimate
679,00 Kč
OneBlade
2 x břit SkinProtect
659,00 Kč
679,00 Kč
679,00 Kč
Extra ochrana pro vaše intimní partie
Snadné a rychlé oholení bez pořezání a podráždění
1 x zastřihovací hřeben
Neholí zcela dohladka
Nabíjecí, mokré nebo suché použití
Břit SkinProtect poskytuje dodatečnou ochranu před podrážděním pokožky v citlivých oblastech, jako jsou podpaží a intimní partie.
Od této chvíle je naše slavná technologie OneBlade připravena na holení intimních partií a podpaží bez ohledu na čas, který uplynul od vašeho posledního holení. Zatímco rychle se pohybující ostří zkracuje všechny chloupky rychlostí 100x za sekundu, zaoblené hrany a ochranná vrstva spolu se zaoblenými rohy na povrchu břitu chrání extrémně jemnou pokožku jak v podpaží, tak v intimních partiích.
Zastřihujte chloupky na intimních partiích a v podpaží, jakkoliv chcete. Náš nasazovací 3mm zastřihovací hřeben se o to postará rychle a snadno – chloupky na intimních místech zastřihnete jednoduše jakýmkoliv směrem.
4.2
z 5
198
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Lilie01
29/05/2026
Česká republika
Kéž bych si ho koupila už dříve!!
Jsem maximálně spokojená, výsledek holení i několik dní poté zcela předčil veškerá má očekávání. Jediné čeho lituji, je to, že jsem si to nepořídila už dříve!!! Ušetřila bych si spoustu spoustu nervů, času i podráždění. Žádné říznutí, žádné zarudnutí, žádné zarůstající chloupky, mnohem hladší a dlouhodobější výsledek než jsem očekávala. Jednoduchá údržba i manipulace. Koupila jsem na základě recenzí a musím říct, že nekecaly!! Fakt je to skvělej pomocník.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-22
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-22
Andy7791
25/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní výrobek Philips OneBlade Intimate
Výrobek je kvalitní, má jednoduché ovládání. Zastřihávání citlivých a intimních partií je snadné. Břity nedráždí pokožku, dobrá ochrana před případným pořezáním. Prostě celková spokojenost.
Výhody
Kvalita, funkce, lehkost, cena.
Nevýhody
Žádné.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/20 Intimate
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/20 Intimate
Barvitka
12/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
vodeodolnost
Škoda že jsem váhala tak dlouho s koupi, ušetřila bych si stres a nervy s každého holení. Je bezvadný, lehký a vodeodolny
Výhody
lehky, vodeodolný, snadna manipulace
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate
Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.