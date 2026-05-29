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  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie

OneBladeIntimate

QP1924/20

4.2
| (198) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt
Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie
Philips OneBlade Intimate je určen pro holení a zastřihování citlivých oblastí jako jsou intimní partie a podpaží. Speciální břit SkinProtect s trojitou ochranou chrání před pořezáním a podrážděním. Je vodotěsný, pro mokré i suché oholení. Neholí zcela dohladka.
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

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Tento rodukt

OneBlade Intimate

OneBlade
Intimate

679,00 Kč

  • OneBlade

    OneBlade
    2 x břit SkinProtect

    659,00 Kč

679,00 Kč

679,00 Kč

Snadné oholení bez podráždění a pořezání

Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimním partie

  • Extra ochrana pro vaše intimní partie

  • Snadné a rychlé oholení bez pořezání a podráždění

  • 1 x zastřihovací hřeben

  • Neholí zcela dohladka

  • Nabíjecí, mokré nebo suché použití

Chrání vaše citlivé oblasti

Chrání vaše citlivé oblasti

Břit SkinProtect poskytuje dodatečnou ochranu před podrážděním pokožky v citlivých oblastech, jako jsou podpaží a intimní partie.

Pohodlné a snadné použití

Pohodlné a snadné použití

Od této chvíle je naše slavná technologie OneBlade připravena na holení intimních partií a podpaží bez ohledu na čas, který uplynul od vašeho posledního holení. Zatímco rychle se pohybující ostří zkracuje všechny chloupky rychlostí 100x za sekundu, zaoblené hrany a ochranná vrstva spolu se zaoblenými rohy na povrchu břitu chrání extrémně jemnou pokožku jak v podpaží, tak v intimních partiích.

Obousměrný hřeben jednoduše zastřihuje v jakémkoliv směru

Obousměrný hřeben jednoduše zastřihuje v jakémkoliv směru

Zastřihujte chloupky na intimních partiích a v podpaží, jakkoliv chcete. Náš nasazovací 3mm zastřihovací hřeben se o to postará rychle a snadno – chloupky na intimních místech zastřihnete jednoduše jakýmkoliv směrem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.2

z 5

198

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

29/05/2026

Česká republika

Česká republika

Kéž bych si ho koupila už dříve!!

Jsem maximálně spokojená, výsledek holení i několik dní poté zcela předčil veškerá má očekávání. Jediné čeho lituji, je to, že jsem si to nepořídila už dříve!!! Ušetřila bych si spoustu spoustu nervů, času i podráždění. Žádné říznutí, žádné zarudnutí, žádné zarůstající chloupky, mnohem hladší a dlouhodobější výsledek než jsem očekávala. Jednoduchá údržba i manipulace. Koupila jsem na základě recenzí a musím říct, že nekecaly!! Fakt je to skvělej pomocník.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-22

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-22

25/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní výrobek Philips OneBlade Intimate

Výrobek je kvalitní, má jednoduché ovládání. Zastřihávání citlivých a intimních partií je snadné. Břity nedráždí pokožku, dobrá ochrana před případným pořezáním. Prostě celková spokojenost.

Výhody

Kvalita, funkce, lehkost, cena.

Nevýhody

Žádné.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/20 Intimate

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/20 Intimate

12/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

vodeodolnost

Škoda že jsem váhala tak dlouho s koupi, ušetřila bych si stres a nervy s každého holení. Je bezvadný, lehký a vodeodolny

Výhody

lehky, vodeodolný, snadna manipulace

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP1924/30 Intimate

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  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.