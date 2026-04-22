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  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
  • Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie

OneBlade2 x břit SkinProtect

QP229/50

4.5
| (312) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie
Inovativní břit SkinProtect je navržen k poskytnutí dodatečné ochrany před pořezáním pro citlivé oblasti, jako je podpaží a intimní partie.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

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Snadné oholení bez podráždění a pořezání

Bezkonkurenční ochrana pro vaše intimní partie

  • Snadné a k pokožce šetrné intimní holení

  • 2 náhradní břity

  • Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

  • Břit má životnost až 4 měsíce*

Chrání vaše citlivé oblasti

Chrání vaše citlivé oblasti

Břit SkinProtect poskytuje dodatečnou ochranu před škrábanci, pořezáním a vyrážkou po holení v citlivých oblastech, jako jsou podpaží a intimní partie.

Jednoduše se holte v obou směrech

Jednoduše se holte v obou směrech

Díky oboustrannému břitu se můžete holit v obou směrech a snadno se tak dostanete do těžko dostupných oblastí, vytvoříte dokonalé obrysy nebo si můžete dopřát mimořádný styling na konkrétních místech.

Břity mají životnost až 4 měsíce*

Břity mají životnost až 4 měsíce*

Odolné břity z nerezové oceli jsou určeny k dlouhodobému výkonu. K zajištění optimálního výkonu stačí jednotlivé břity vyměnit jednou za 4 měsíce*. Výměna je snadná a bezproblémová.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

312

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

22/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

One blade

S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.

Výhody

Pohodlné používání

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Česká republika

Česká republika

Břity

Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..

Výhody

Super holení...

Nevýhody

Musí se stále dokupovat...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní

Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.

  2. Recyklovatelné obaly na bázi papíru.