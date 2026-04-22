3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Snadné a k pokožce šetrné intimní holení
2 náhradní břity
Hodí se ke každé rukojeti OneBlade
Břit má životnost až 4 měsíce*
Břit SkinProtect poskytuje dodatečnou ochranu před škrábanci, pořezáním a vyrážkou po holení v citlivých oblastech, jako jsou podpaží a intimní partie.
Díky oboustrannému břitu se můžete holit v obou směrech a snadno se tak dostanete do těžko dostupných oblastí, vytvoříte dokonalé obrysy nebo si můžete dopřát mimořádný styling na konkrétních místech.
Odolné břity z nerezové oceli jsou určeny k dlouhodobému výkonu. K zajištění optimálního výkonu stačí jednotlivé břity vyměnit jednou za 4 měsíce*. Výměna je snadná a bezproblémová.
4.5
z 5
312
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Sokol 66
22/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
One blade
S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.
Výhody
Pohodlné používání
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Jerrry
13/01/2026
Česká republika
Břity
Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..
Výhody
Super holení...
Nevýhody
Musí se stále dokupovat...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Kabrňák
03/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní
Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
Recyklovatelné obaly na bázi papíru.