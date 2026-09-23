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CP1788
USB kabel na nabíjení zařízení
Kabel USB pro pohodlné nabíjení zařízení přes porty USB. Kompatibilní pouze se zařízeními, která lze nabíjet přes port USB.
HS9980/16
BRE738/00
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
Kompatibilní pouze se zařízeními, která lze nabíjet přes port USB.
Černá
Délka kabelu: 92 cm
2 kolíky
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.