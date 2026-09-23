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Kabel USB

CP1788

USB kabel na nabíjení zařízení

Kabel USB pro pohodlné nabíjení zařízení přes porty USB. Kompatibilní pouze se zařízeními, která lze nabíjet přes port USB.

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Kompatibilitu zkontrolujte níže.

USB kabel na nabíjení zařízení

  • Kompatibilní pouze se zařízeními, která lze nabíjet přes port USB.

  • Černá

  • Délka kabelu: 92 cm

  • 2 kolíky

Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Příslušenství a náhradní díly

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