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  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
  • Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.

Epilator Series 8000Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

BRE709/00

5
| (142) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.
Náš nejúčinnější epilátor, vaše nejhladší pokožka. Představujeme první epilátor na světě s technologií ProGuide s 360° viditelností pro účinné a šetrné výsledky. Vaše kompletní sada na odstranění chloupků.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka

Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Bez nutnosti depilace až po dobu 4 týdnů.

Sbohem, chloupky. Efektivní epilace. Jemná péče.

  • Mokré a suché použití

  • Na nohy a tělo

  • Účinná epilace

  • Celkem 5 nástavců

Hladká pokožka až na 4 týdny

Hladká pokožka až na 4 týdny

Užijte si svobodu od pravidelného odstraňování chloupků. Už nemusíte čekat, až chloupky dorostou: odstraňuje chloupky 3krát kratší než při použití vosku.

ProGuide. Méně bolesti, větší pohodlí pro pokožku*

ProGuide. Méně bolesti, větší pohodlí pro pokožku*

První epilátor na světě s technologií ProGuide s 360° viditelností pro účinné a šetrné výsledky. ProGuide zdokonaluje váš 75° úhel epilace pro nejlepší výsledky a udržuje vaši pokožku napnutou pro větší pohodlí. 360° LED světlo vám pomáhá najít a odstranit více chloupků.

Účinný a rychlý. Posviťte si na něj. Podívejte se. Zachyťte ho.

Účinný a rychlý. Posviťte si na něj. Podívejte se. Zachyťte ho.

Účinné a rychlé výsledky díky technologii Double Action. Zachytí i ty nejkratší chloupky pomocí keramických pinzet. Zachytí a odstraní chloupky krátké až 0,5 mm. Není třeba tlačit. Stačí jen volně přejíždět. Integrované LED světlo zajistí, že vám žádný chloupek neunikne. Zvládnete to za méně než 6 minut na obou dolních končetinách.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

142

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

31/03/2026

Česká republika

Česká republika

Dokonalý epilator

Epilátor je skvělý, jsem nadmíru spokojená. Nejenže má krásný design, ale i se skvěle drží a oproti mému starému epilátoru mnohem lépe vezme i ty menší chloupky, většinou stačí jedno přejetí. Skvěle jsou i nástavce, ja nejvíce oceňuji ten s lepším LED světlem. Velice doporucuji

Výhody

ergonomie, design, LED svetylko

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

30/03/2026

Česká republika

Česká republika

Skvělý epilátor

Díky vysoké rychlosti a kvalitním pinzetám je epilace rychlá a zároveň důkladná. Poradí si i s jemnými chloupky, takže není potřeba ošetření rozdělovat do více etap a výsledek vydrží dlouho. Oceňuji také praktické nástavce, jako je zastřihovač a rotační kartáček, které ráda využívám. Přístroj se dobře drží v ruce a navíc potěší i svým designem – růžová barva působí velmi příjemně.

Výhody

Rychlá s snadná manipulace

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

29/03/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem spokojena

Můj přechod z klasické žiletky na epilátor Philips, byla opravdu skvělá volba. Rozdíl je slovy nepopsatelný. Oceňuji, že je na mokré i suché použití. Kůže je po něm krásně hlaďoučká. Je lehký a dobře se drží v ruce. Celkově ovládání a manipulace s ním je úplně jednoduchá. Pěkný designe v mé oblíbené barvičce. Trošku hlučnější.

Výhody

Bezdrátový, vodný jak na mokré tak i suché použití, několik nástavců, lehký, jednoduchá manipulace a čistění.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE709/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE709/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. Oproti stavu bez technologie ProGuide.

  2. S 2letou zárukou.