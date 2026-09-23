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SatinShave AdvancedHolicí planžeta

CP0634

Náhradní planžeta pro holicí hlavu

Tato planžeta tvoří ochrannou bariéru mezi vaší pokožkou a holicí jednotkou strojku. Zajišťuje důkladné a bezpečné oholení a jemnou a hladkou pokožku.

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Kompatibilní výrobky

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

BRE709/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

BRE728/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty set

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty set

BRE750/00

6000 Series

6000 Series
Holicí strojek na tělo

BRL128/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Bezdrátový holicí strojek na mokré i suché holení

BRL114/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Bezdrátový holicí strojek na mokré i suché holení

BRL147/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

BRL176/00

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Náhradní planžeta pro holicí hlavu

  • Dámský holicí strojek LadyShave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • Dámský holicí strojek LadyShaver Series 6000, 8000

  • Bílá

Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu