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CP0634
Náhradní planžeta pro holicí hlavu
Tato planžeta tvoří ochrannou bariéru mezi vaší pokožkou a holicí jednotkou strojku. Zajišťuje důkladné a bezpečné oholení a jemnou a hladkou pokožku.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
BRL128/00
BRL114/00
BRL147/00
BRL176/00
Dámský holicí strojek LadyShave
Satinelle
SatinShave
Dámský holicí strojek LadyShaver Series 6000, 8000
Bílá
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.