3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Nové
Mokré a suché použití
Na nohy, tělo, oblast bikin a nohy
Více než jen epilátor
Celkem 9 nástavce
Užijte si svobodu od pravidelného odstraňování chloupků. Už nemusíte čekat, až chloupky dorostou: odstraňuje chloupky 3krát kratší než při použití vosku.
První epilátor na světě s technologií ProGuide s 360° viditelností pro účinné a šetrné výsledky. ProGuide zdokonaluje váš 75° úhel epilace pro nejlepší výsledky a udržuje vaši pokožku napnutou pro větší pohodlí. 360° LED světlo vám pomáhá najít a odstranit více chloupků.
Účinné a rychlé výsledky díky technologii Double Action. Zachytí i ty nejkratší chloupky pomocí keramických pinzet. Zachytí a odstraní chloupky krátké až 0,5 mm. Není třeba tlačit. Stačí jen volně přejíždět. Integrované LED světlo zajistí, že vám žádný chloupek neunikne. Zvládnete to za méně než 6 minut na obou dolních končetinách.
Porozumět recenzím produktů
5.0
z 5
36
Recenze
100%
100 Doporučuje tento produkt
had.nat1
31/03/2026
Czech Republic
Dokonalý epilator
Epilátor je skvělý, jsem nadmíru spokojená. Nejenže má krásný design, ale i se skvěle drží a oproti mému starému epilátoru mnohem lépe vezme i ty menší chloupky, většinou stačí jedno přejetí. Skvěle jsou i nástavce, ja nejvíce oceňuji ten s lepším LED světlem. Velice doporucuji
Výhody
ergonomie, design, LED svetylko
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
Ivetka25
30/03/2026
Czech Republic
Skvělý epilátor
Díky vysoké rychlosti a kvalitním pinzetám je epilace rychlá a zároveň důkladná. Poradí si i s jemnými chloupky, takže není potřeba ošetření rozdělovat do více etap a výsledek vydrží dlouho. Oceňuji také praktické nástavce, jako je zastřihovač a rotační kartáček, které ráda využívám. Přístroj se dobře drží v ruce a navíc potěší i svým designem – růžová barva působí velmi příjemně.
Výhody
Rychlá s snadná manipulace
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
Kristýna Č.
29/03/2026
Czech Republic
Jsem spokojena
Můj přechod z klasické žiletky na epilátor Philips, byla opravdu skvělá volba. Rozdíl je slovy nepopsatelný. Oceňuji, že je na mokré i suché použití. Kůže je po něm krásně hlaďoučká. Je lehký a dobře se drží v ruce. Celkově ovládání a manipulace s ním je úplně jednoduchá. Pěkný designe v mé oblíbené barvičce. Trošku hlučnější.
Výhody
Bezdrátový, vodný jak na mokré tak i suché použití, několik nástavců, lehký, jednoduchá manipulace a čistění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE709/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Oproti stavu bez technologie ProGuide.
S 2letou zárukou.