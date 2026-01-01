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  • Jednoduché holení
  • Jednoduché holení
  • Jednoduché holení
  • Jednoduché holení

6000 SeriesHolicí strojek na tělo

BRL128/00

4.8
| (339) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Jednoduché holení
Dopřejte si šetrné oholení s naším novým holicím strojkem na tělo, který chrání před poškrábáním a pořezáním a nabízí rychlé a pohodlné použití kdykoli a kdekoli – ať už si potřebujete oholit celé tělo, nebo jen rychle něco poupravit.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Šetrný k pokožce i na citlivých místech

Jednoduché holení

  • Na tělo, nohy a podpaží

  • S šetrnými zaoblenými zastřihovači

Zabraňuje poškrábání a pořezání

Zabraňuje poškrábání a pořezání

Patentované zaoblené hroty zastřihovače jemně pronikají všemi typy chloupků a zabraňují pořezání. 80 % našich spotřebitelů potvrzuje, že nedochází k podráždění jako u holení žiletkou a zčervenání*.

Rychlé výsledky díky systému 3 břitů

Rychlé výsledky díky systému 3 břitů

Ať už plánujete úpravu celého těla nebo jen drobné vylepšení, naše holicí strojky poskytují rychlé a snadné výsledky. Systém 3 břitů se pohybuje oběma směry pro rychlou péči. Díky integrovaným oboustranným zastřihovačům předstřihuje i delší chlupy pro rychlejší oholení.

Vhodný pro citlivé oblasti

Vhodný pro citlivé oblasti

Holicí strojek Philips na tělo je navržen pro šetrné a pohodlné použití na různých částech těla.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

339

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek je praktický

Vždy jsem si kupovala náhradní žiletky do holícího strojku a teď už nemusím. Tento bezdrátový holící strojek je úžasný, už žádné žiletky. Tento stojek je kal na suché tak mokré holení a to je super. Praktický sáček, kam se dá vše pro cestovní účely.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

06/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Patryk

Výrobek má velké příslušenství, nástavců. Je možné suché i mokré holení. Je bezdrátový, také není omezení zásuvkou. Holení je vidět až po pár přejetích.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

02/06/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

holicí strojek

kvalitní výrobek,dobře holí,příjemné jsou nástavce,spokojenost

Výhody

vhodné pro suché i mokré holení,což je super

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. HUT Německo N=49, 2021