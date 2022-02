Co víte o halogenových žárovkách do světlometů?



Dnes je halogen stále dominantní technologií pro automobilové žárovky do světlometů. Více než 80 % dnešních automobilů je vybaveno halogenovými žárovkami**. Halogenová žárovka je bílá žárovka skládající se z wolframového vlákna hermeticky uzavřeného v kompaktním průhledném pouzdře naplněném směsí vzácných plynů.

Halogenové žárovky do světlometů od společnosti Philips jsou vyráběny a schvalovány v souladu s příslušnými předpisy pro automobilový průmysl. Mezi specifikace patří přípustný světelný tok v lumenech, spotřeba elektřiny a samozřejmě rozměry, počínaje samotnou skleněnou žárovkou a konče paticí. Smyslem této specifikace je zajistit, aby bylo možné každou žárovku použít v každém světlometu, a aby jejich spojení zajistilo požadovaný světelný paprsek k zajištění bezpečnosti na silnici.

Kontaktujte některého z našich autorizovaných distributorů, garáží a prodejců a získejte své vlastní halogenové žárovky do světlometů od společnosti Philips ještě dnes!