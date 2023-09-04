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9006XVPB1
Typ žárovky: HB4
12 V, 51 W
Až o 150 % jasnější světlo
Až 600 h
Počet žárovek: 1
Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo¹. Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že uvidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasu.
Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také velkou odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin (odpovídá H7; HB4: 600 h), což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.
Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále², zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
1 Jas v porovnání s minimální normou danou zákonem.
2 Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.
3 Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití v mlze.