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LongLife EcoVisionDelší životnost

12644LLC1

4.3
| (31) Recenze
Obezřetné řízení
Žárovky do světlometů Philips LongLife EcoVision vydrží mnohem déle než standardní žárovky. Díky tomu představují přirozenou volbu pro řidiče, kteří chtějí zredukovat údržbu svých vozidel na minimum.
Zobrazit všechny výhody

Delší životnost, méně častá výměna

Obezřetné řízení

  • Typ žárovky: H19

  • 12 V, 60/55 W

  • Dlouhá životnost, méně výměn

  • Extrémně odolná žárovka

  • Počet žárovek: 1

Až 1 500 hodin bez nutnosti výměny

Díky vysoce kvalitním materiálům a robustní konstrukci vláken vydrží žárovky Philips LongLife EcoVision až 1 500 hodin. Tím ušetříte čas strávený výměnou žárovek a minimalizujete údržbu. Jejich odolnost dělá z žárovek Philips LongLife EcoVision ideální doplněk také pro vozy s vysokým napětím.

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu uznávané již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Světlo LongLife EcoVision je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám, vlhkosti a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650º C a sklo 800 ºC) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky vyššímu tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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