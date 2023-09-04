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12258XVPS2
Typ žárovky: H1
12 V, 55 W
Až o 150 % jasnější světlo
Až 350 h
Počet žárovek: 2
Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo¹. Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že uvidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasu.
Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také velkou odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin (odpovídá H7; H1: 350 h), což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.
Jízda za tmy může být pro oči únavná, což vede k namáhání zraku a většímu riziku únavy. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 svítí bělejším světlem až 3 400 K (odpovídá H7; H1: 3 450 K) a zajistí vám lepší kontrast výhledu dopředu, takže můžete s větší jistotou lépe rozpoznat a vyhodnotit blížící se objekty. Díky zřetelnějšímu vidění budete po delší dobu bdělí a vaše jízda bude bezpečnější a příjemnější.
4.3
z 5
32
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
¹ Jas v porovnání s minimálním standardem daným zákonem.
² Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití u mlhových světel.