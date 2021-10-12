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Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.
Typ žárovky: H4
12 V, 60/55 W
Až o 150 % jasnější světlo
Až 540 h
Počet žárovek: 2
Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo¹. Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že uvidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasu.
Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také velkou odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin (odpovídá H7; H4: 540 h), což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.
Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále², zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dr.Gonzo
12/10/2021
Україна
Відмінне світло
Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)
Výhody
відмінне світло!!!
Nevýhody
замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Datum použití 2020-09-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Datum použití 2020-09-12
1 Jas v porovnání s minimální normou danou zákonem.
2 Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.
3 Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití v mlze.