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12258WVUB1
Výrazný neodolatelný vzhled
Světla Philips WhiteVision ultra, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasné bílé světlo. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.
Typ žárovky: H1
12 V, 55 W
Až o 60 % lepší viditelnost¹
Výrazný bílý vzhled
Počet žárovek: 1
Světlomety Philips WhiteVision ultra revolučně mění vzhled vašeho auta díky ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro jasnou a stylovou jízdu!
Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo s halogenovou technologií. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími, zákonem povolenými světly na silnici, které přinášejí nádherný vzhled reflektoru světlometu.
Vyšší třída žárovek do světlometů WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a žárovku do ulic splňující platné předpisy. Bez toho, abyste oslnili auto před vámi a ohrozili bezpečnost, vám toto světlo zajišťuje skvělou viditelnost.
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Recenze
¹ V porovnání s minimálním zákonným standardem. Týká se žárovek světlometů.