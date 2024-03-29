3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
12342WVUSM
Výrazný neodolatelný vzhled
Světla Philips WhiteVision ultra H4, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.
Typ žárovky: H4
12 V, 55/60 W, včetně pozičních žárovek w5w
Až o 60 % lepší vidění
Až 4 200 K
Počet žárovek: 2 + 2
Barevná teplota až 4 200 K¹ světlometů Philips WhiteVision ultra přináší vašemu autu revoluční vzhled díky ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro jasnou a stylovou jízdu!
Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo s halogenovou technologií. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími, zákonem povolenými světly na silnici, které přinášejí nádherný vzhled reflektoru světlometu.
Vyšší třída žárovek do světlometů WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a žárovku do ulic splňující platné předpisy. Bez toho, abyste oslnili auto před vámi a ohrozili bezpečnost, vám toto světlo zajišťuje skvělou viditelnost.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
3.7
z 5
3
Recenze
Olef
29/03/2024
Україна
Součást promoakce
Ověřený kupující
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Výhody
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Nevýhody
Ресурс
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum použití 2024-02-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum použití 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Výhody
якість термін служби
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum použití 2020-09-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum použití 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд