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WhiteVision ultraBílý stylový vzhled

12342WVUSM

3.7

| (3) Recenze

Výrazný neodolatelný vzhled

Světla Philips WhiteVision ultra H4, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.

Zobrazit všechny výhody

Nejnovější stylová bílá světla pro vaše vozidlo

Výrazný neodolatelný vzhled

  • Typ žárovky: H4

  • 12 V, 55/60 W, včetně pozičních žárovek w5w

  • Až o 60 % lepší vidění

  • Až 4 200 K

  • Počet žárovek: 2 + 2

Ostré bílé světlo, až 4 200 K¹

Ostré bílé světlo, až 4 200 K¹

Barevná teplota až 4 200 K¹ světlometů Philips WhiteVision ultra přináší vašemu autu revoluční vzhled díky ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro jasnou a stylovou jízdu!

Vyšší třída halogenových světlometů nabízejících velmi stylový vzhled

Vyšší třída halogenových světlometů nabízejících velmi stylový vzhled

Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo s halogenovou technologií. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími, zákonem povolenými světly na silnici, které přinášejí nádherný vzhled reflektoru světlometu.

Nádherné bílé silniční světlomety dle zákona pro stylový vzhled

Nádherné bílé silniční světlomety dle zákona pro stylový vzhled

Vyšší třída žárovek do světlometů WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a žárovku do ulic splňující platné předpisy. Bez toho, abyste oslnili auto před vámi a ohrozili bezpečnost, vám toto světlo zajišťuje skvělou viditelnost.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

3

Recenze

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Ověřený kupující

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Výhody

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Nevýhody

Ресурс

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum použití 2024-02-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum použití 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Výhody

якість термін служби

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum použití 2020-09-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum použití 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu