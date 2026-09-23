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X-tremeVision Pro150Výkon a životnost

12972XVPS2

Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost

Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.

Zobrazit všechny výhody

Nejlepší kombinace vysokého výkonu a životnosti

Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost

  • Typ žárovky: H7

  • 12 V, 55 W

  • Až o 150 % jasnější světlo¹

  • Až 450 h³

  • Počet žárovek: 2

Uvidíte více a pojedete bezpečněji

Uvidíte více a pojedete bezpečněji

Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo¹. Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že uvidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasu.

Až 450 hodin používání vysoce výkonné žárovky³

Až 450 hodin používání vysoce výkonné žárovky³

Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také větší odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin³, což jest u takto výkonné žárovky pravděpodobně nejvíce.

Dopřejte si více času, abyste zaznamenali nebezpečí a vyhnuli se jim

Dopřejte si více času, abyste zaznamenali nebezpečí a vyhnuli se jim

Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále², zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. ¹ Jas v porovnání s minimálním standardem daným zákonem.

  2. ² Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.

  3. ³ Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití u mlhových světel.