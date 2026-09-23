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12972XVPS2
Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.
Typ žárovky: H7
12 V, 55 W
Až o 150 % jasnější světlo¹
Až 450 h³
Počet žárovek: 2
Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo¹. Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že uvidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasu.
Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také větší odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin³, což jest u takto výkonné žárovky pravděpodobně nejvíce.
Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále², zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.
Recenze
¹ Jas v porovnání s minimálním standardem daným zákonem.
² Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.
³ Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití u mlhových světel.