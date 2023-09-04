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LongLife EcoVisionDelší životnost

12342LLECOS2

4.3
| (31) Recenze
Obezřetné řízení
Jste již unaveni neustálým vyměňováním žárovek do světlometů? Díky delší životnosti ve srovnání se žárovkou do automobilu představují žárovky Philips LongLife EcoVision tu správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí zredukovat údržbu svých vozidel na minimum.
Zobrazit všechny výhody

Delší životnost, méně častá výměna

Obezřetné řízení

  • Typ žárovky: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Dlouhá životnost, méně výměn

  • Extrémně odolná žárovka

  • Počet žárovek: 2

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost

Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost

Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu