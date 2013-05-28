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Typ žárovky: H4
12 V, 60/55 W
Až o 30 % lepší vidění
Nejlepší poměr cena/výkon
Počet žárovek: 1
Naše řešení osvětlení vytvářejí přesný paprsek světla o maximálním výstupu. Trvale vyrábíme ta nejlepší, nejefektivnější řešení osvětlení, protože víme, že naše vysoce kvalitní osvětlení může jednou někomu zachránit život
Světlo je nedílnou součástí zážitku z jízdy a je to také první a jediná součást bezpečnostního okruhu, která skutečně pomáhá předcházet nehodám. Společnost Philips podporuje aktivní bezpečnostní ochranu zaměřenou na předcházení nehodám prostřednictvím celkové viditelnosti a osvětlení silnice.
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
kucik96
28/05/2013
Polska
doskonała jakość
Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Kramansky
13/03/2017
România
Ověřený kupující
bun
Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate