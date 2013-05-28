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VisionLepší vidění

12342PRB1

4.5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pocit bezpečí, bezpečná jízda
Žárovky do automobilových světlometů Vision poskytují o 30 % lepší vidění než standardní žárovky do světlometů: zajišťují vynikající výkon světelného paprsku za velmi příznivou cenu, v kvalitě originálního vybavení, s větší bezpečností a pohodlím.
Zobrazit všechny výhody

Až o 30 % lepší vidění ve srovnání se standardní žárovkou

Pocit bezpečí, bezpečná jízda

  • Typ žárovky: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Až o 30 % lepší vidění

  • Nejlepší poměr cena/výkon

  • Počet žárovek: 1

Žárovky Vision vytvářejí delší světelné paprsky než standardní žárovky

Žárovky Vision vytvářejí delší světelné paprsky než standardní žárovky

Naše řešení osvětlení vytvářejí přesný paprsek světla o maximálním výstupu. Trvale vyrábíme ta nejlepší, nejefektivnější řešení osvětlení, protože víme, že naše vysoce kvalitní osvětlení může jednou někomu zachránit život

Bezpečnost na silnicích začíná tím, že vidíte a jste vidět

Bezpečnost na silnicích začíná tím, že vidíte a jste vidět

Světlo je nedílnou součástí zážitku z jízdy a je to také první a jediná součást bezpečnostního okruhu, která skutečně pomáhá předcházet nehodám. Společnost Philips podporuje aktivní bezpečnostní ochranu zaměřenou na předcházení nehodám prostřednictvím celkové viditelnosti a osvětlení silnice.

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

28/05/2013

Polska

Polska

doskonała jakość

Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

13/03/2017

România

România

Ověřený kupující

bun

Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu