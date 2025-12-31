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Ukončeno

Visionžárovka do automobilového světlometu

9006PRC1

Pocit bezpečí, bezpečná jízda
Žárovky do automobilových světlometů Vision poskytují až o 30 % lepší vidění než standardní žárovky. Zajišťují vynikající výkon světelného paprsku za velmi příznivou cenu, v kvalitě originálního vybavení, s větší bezpečností a pohodlím.
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Až o 30 % lepší vidění ve srovnání se standardní žárovkou

Pocit bezpečí, bezpečná jízda

  • Typ žárovky: HB4

  • Balení: 1 kus

  • 12 V, 55 W

Žárovky Vision vytvářejí delší světelné paprsky než standardní žárovky

Žárovky Vision vytvářejí delší světelné paprsky než standardní žárovky

Naše řešení osvětlení vytvářejí přesný paprsek světla o maximálním výstupu. Trvale vyrábíme ta nejlepší, nejefektivnější řešení osvětlení, protože víme, že naše vysoce kvalitní osvětlení může jednou někomu zachránit život

Bezpečnost na silnicích začíná tím, že vidíte a jste vidět

Bezpečnost na silnicích začíná tím, že vidíte a jste vidět

Světlo je nedílnou součástí zážitku z jízdy a je to také první a jediná součást bezpečnostního okruhu, která skutečně pomáhá předcházet nehodám. Společnost Philips podporuje aktivní bezpečnostní ochranu zaměřenou na předcházení nehodám prostřednictvím celkové viditelnosti a osvětlení silnice.

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Technické specifikace

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