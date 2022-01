Ano. V případě, že je vaše auto vybaveno systémem detekce selhání žárovky, mohou světlomety blikat po dobu několika vteřin. Do žárovek je vysláno krátké pulzní napětí a LED světla začnou blikat. To nemá žádný dopad na životnost nebo spolehlivost LED žárovek. A neznamená to, že by LED žárovky do světlometů od společnosti Philips byly vadné.