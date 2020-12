Podmínky použití

V případě uvedení jakéhokoli Uživatelského obsahu na těchto Webových stránkách souhlasíte s tím, že příslušný materiál bude vhodný, konstruktivní a relevantní a nebude obsahovat žádný příspěvek, který by byl nezákonný či jinak nezpůsobilý ke zveřejnění, včetně mimo jiné příspěvků, které (1) by mohly být hanlivé či škodlivé pro jinou osobu či subjekt, (2) by mohly způsobit újmu jiné osobě nebo újmu na majetku či jinak hanobit či obtěžovat jakoukoli osobu či organizaci, (3) by mohly porušovat zákonná práva osob (včetně práva na soukromí či propagaci), (4) jsou pornografické, obscénní, neuctivé, vulgární, neslušné či výhružné, (5) jsou kulturně, etnicky či jinak nepřijatelné, nebo (6) podněcují či nabádají k nezákonné činnosti.

Před uvedením jakéhokoli materiálu musíte vynaložit přiměřené úsilí na kontrolu a odstranění virů či jiných prvků, které mohou infikovat či narušit stránky. Dále pak nebudete prostřednictvím Webových stránek rozesílat řetězové dopisy, pyramidová schémata, průzkumy či nabídky. Nebudete falšovat záhlaví či pozměňovat identifikátory či jiné údaje, abyste zakryli původ některého Obsahu a/nebo Uživatelského obsahu přenášeného prostřednictvím našich Webových stránek, ani nebudete nepoctivě pozměňovat svou přítomnost na Webových stránkách. Do našich stránek, serverů ani sítí nebudete nijak zasahovat ani je narušovat, ani nepodniknete žádné kroky, které nepřiměřeně či neúměrně zatíží naši infrastrukturu.

Potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že Uživatelský obsah uvedený na těchto Webových stránkách nebude porušovat žádná vlastnická práva jiné strany, jako například autorská práva, ochranné známky či patenty, ani povinnost zachovávat důvěrnost informací.

Jste si vědomi a souhlasíte s tím, že jakékoli vaše nápady, podání či názory či jakýkoli Uživatelský obsah, který na Webových stránkách zveřejníte a který není chráněn právy k duševnímu vlastnictví, může jakýkoli další přispěvatel využít, aniž byste měli nárok na náhradu či uplatnění jakýchkoli práv.

Společnosti Philips, jejím dceřinným společnostem, přidruženým společnostem, držitelům licence značky a ostatním partnerům po celém světě tímto udělujete právo Uživatelský obsah, který umístíte na tyto Webové stránky nebo jakékoli jiné webové stránky společnosti Philips nebo v jiných marketingových materiálech nebo materiálech týkajících se public relations společnosti Philips či v jakýchkoli jiných médiích užívat, reprodukovat, připravovat práce od něho odvozené, distribuovat ho, veřejně předvádět, vystavovat, šířit a zveřejňovat, přičemž takové právo je nezrušitelné, nepodléhá licenčním poplatkům, je nevýhradní, s možností poskytovat sublicence a je převoditelné.

Za svůj Uživatelský obsah a důsledky jeho umístění, uvedení a/nebo zveřejnění nesete odpovědnost výhradně vy. Společnost Philips může, avšak nemusí, před a/nebo po jeho uvedení Uživatelský obsah kontrolovat a sledovat. Berete však na vědomí, že není možné, abychom veškerý Uživatelský obsah sledovali a kontrolovali. Společnost Philips, její dceřinné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licence, držitelé licence značky a dodavatelé neponesou a ani nemohou nést odpovědnost za přesnost, úplnost, kvalitu či platnost Uživatelského obsahu, který na Webových stránkách zveřejní třetí strany.

Společnost Philips nevydává schválení k žádnému Uživatelskému obsahu ani názoru, doporučení ani radám na těchto Webových stránkách uvedeným, a v souvislosti s Uživatelským obsahem výhradně odmítá jakoukoli odpovědnost.

Společnost Philips má výhradní právo a možnost z jakéhokoli důvodu a kdykoli bez předchozího upozornění či souhlasu a zcela na základě vlastního uvážení upravovat a/nebo odstraňovat sdělení či jiný Uživatelský obsah, který je nepřijatelný, nevhodný či jinak porušuje tyto Podmínky užívání. Uživatel, který je přesvědčen, že uvedený Uživatelský obsah je nepřijatelný či nevhodný, může neprodleně elektronickou formou informovat společnost Philips na této elektronické adrese www.philips.cz/siteowner/index.page Po obdržení takového upozornění vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom v odpovídající časové lhůtě realizovali kroky dle našeho názoru nezbytné. Jelikož se jedná o proces manuální, vezměte na vědomí, že nemusíme být schopni Uživatelský obsah okamžitě odstranit či upravit.