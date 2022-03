Eco Conscious Edition

Fosilní surovina je materiál, který se vyrábí z petrochemikálií. Původně byly biomateriálem, v průběhu stovek milionů let se z nich ovšem stala surová ropa, jejíž zásobu je možné vyčerpat, protože jí na světě existuje jen určité množství. Proto se ropa neřadí mezi udržitelné zdroje a nemůže existovat v rámci oběhového hospodářství – její vznik trvá mnoho milionů let a navíc do ovzduší vypouští CO2, čímž má negativní dopad na globální oteplování.