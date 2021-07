Spěcháte ráno do práce?z doporučené denní dávky ovoce a zeleniny přímo do mixovací smoothie láhve a utíkejte.nabízí rychlou přípravu, jednoduché čištění, možnost umixovat si nápoj přímo do láhve a sbalit si jej do práce a mnoho dalšího. Jednoduchost použití mixérů Philips, které není náročné na čas, motivuje každého zařadit do svého jídelníčku více ovoce a zeleniny.