Detoxikace těla

Karotková šťáva - obsahuje hodně vápníku a posiluje zuby a kosti, je ideální pro jaterní očistu organismu

Šťáva z ananasu - má silně detoxikační schopnost, tlumí dnové záchvaty, dobře regeneruje klouby

Jablečná šťáva - uklidňuje žaludek a povzbuzuje střeva

Pomerančová - silně zásaditá, pomáhá tělu k acidobazické rovnováze

Náš TIP: Pokud chcete do svého týdenního detoxu zařadit více vlákniny a preferujete využít celé ovoce a zeleninu, pořiďte si kvalitní mixér na smoothie. Nemusíte během detoxu hladovět, smoothie vás skvěle zasytí. Případně můžete do smoothie přidat i vodu, aby bylo tekutější, pokud vám to tak více vyhovuje.