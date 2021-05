Naše výkonné odstředivé odšťavňovače dostanou to nejlepší i z těch nejlepších druhů ovoce a zeleniny. Experimentujte s kombinacemi oblíbených přísad a najděte to nejlepší. Hutnější šťáva navíc obsahuje zdravou vlákninu. Nyní si díky technologii FiberBoost může celá rodina užívat to, co má nejradši.