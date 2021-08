Káva a zdraví: účinky kofeinu a jiné mýty | Philips

Někdo se bez kávy neprobudí, jiný nemůže fungovat během dne a další prostě jen miluje její chuť.Obsahuje kofein, to všichni víme, ale víme přesně, jaký má káva vliv na naše zdraví? Kolik jí denně můžeme vypít, aby nám to neškodilo? A co přesně s námi dělá onen tajemný kofein? Je káva opravdu drogou, na které můžeme být závislí? Dejte si šálek vaší oblíbené kávy , pohodlně se usaďte a odhalte s námi veškerá tajemství vlivu kávy na lidské zdraví.