Fáze 3: příkrmy od 9. do 12. měsíce





Do jídelníčku můžete zařadit všechny výše uvedené potraviny a jídla pro celou rodinu, která připravíte bez soli a cukru. Textura příkrmů

Mletá a sekaná jídla, malá sousta (například kousky syrového ovoce nebo zeleniny) a celá řada jídel pro celou rodinu, jako jsou sendviče nebo toasty. Nové dovednosti:

Žvýkání sekané a krájené potravy.

Vlastní snaha o krmení pomocí lžičky. Po 12 měsících věku

Od jednoho roku věku může většina batolat jíst jídla pro celou rodinu – cílem je vyvážená strava. Můžete v rozumné míře zařadit i potraviny, které v kojeneckém věku doporučovány nebyly.

Med,

nepasterizovaný měkký sýr,

potraviny s přidaným cukrem – dávejte je dítěti ale pouze jako doplněk hlavních jídel, abyste předešli zubnímu kazu a obezitě.

Nápoje

V jednom roce můžete do jídelníčku kojence začlenit plnotučné kravské mléko v pokrmech, např. bramborová kaše. Stále ale platí, že daleko vhodnější a nutričně výživnější jsou speciální batolecí mléka a pro dodržování pitného režimu volte obyčejnou vodu, případně ochucenou kapkou přírodní ovocné šťávy. Náš tip:

Dítě v tomto věku chce úplně všechno, co uvidí u vás. Je důležité v této fázi vývoje zůstat zásadový a nedat mu to, co chce, ale pouze to, co potřebuje, co může a co je pro něj výživné. A i vy jako rodič dbejte na fakt, že jdete dítěti každý den příkladem, myslete na to, co jíte a jestli dodržujete zásady správné životosprávy. To je totiž ta nejjednodušší cesta, jak vypěstovat v dítěti dobré stravovací návyky, které ovlivní kvalitu jeho života.