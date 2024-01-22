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3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa
Režim rychlého zahřátí a rozmrazování
Vhodné pro mléko i dětské pokrmy
Nastavte objem mléka, stiskněte tlačítko Start a nechte inteligentní ovládání teploty, aby se postaralo o vše ostatní za vás. Zjistí počáteční teplotu mléka a rychle je ohřeje na ideální teplotu, při které ji uchová až 60 minut.
Líbí se vám mít mrazák plný pokrmů připravených do zásoby? Ohřívač lahví rychle rozmrazuje také zásobníky na mléko a dětskou stravu.
Když je vaše miminko připraveno přejít na tuhou stravu, ohřívač lahví rozmrazí a ohřeje také nádoby na dětskou stravu.
Ocenění
4.4
z 5
185
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Superstarphx
22/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super
Spokojenost s výrobkem, po špatně zkušenosti s ohřívačem od jiné značky kde doba ohřevu občas cca 40 min si u tohoto výrobku nemůžu stěžovat vůbec na nic. Vše odpovídá popisu
Výhody
Rychlost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Rebarb
18/08/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super pomocník pri bábätku
Rýchly, nastaví si sám podľa objemu a teploty mlieka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Výrobek má dobré funkce
Líbí se mi možnost výběru stupňů ohřevu. Doporučila bych všem maminkám
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Pro 150 ml / 5 uncí mléka o teplotě 22 °C / 72 °F v lahvi Philips Natural o objemu 260 ml / 9 uncí
Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly