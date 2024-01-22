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  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání
  • Inteligentní snadné zahřívání

Philips Avent PremiumRychlý ohřívač lahví

SCF358/00

4.4
| (185) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Inteligentní snadné zahřívání
Připravte ohřáté jídlo během několika minut pomocí ohřívače lahví, který pro vás reguluje teplotu. Inteligentní snímač regulace teploty automaticky upravuje způsob ohřevu tak, aby ohřívač rychle a rovnoměrně ohřál jídlo.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Příprava jídla bude bez dohadů

Inteligentní snadné zahřívání

  • Ohřívá rovnoměrně, žádná horká místa

  • Režim rychlého zahřátí a rozmrazování

  • Vhodné pro mléko i dětské pokrmy

Inteligentní regulace teploty volí ideální režim ohřevu

Inteligentní regulace teploty volí ideální režim ohřevu

Nastavte objem mléka, stiskněte tlačítko Start a nechte inteligentní ovládání teploty, aby se postaralo o vše ostatní za vás. Zjistí počáteční teplotu mléka a rychle je ohřeje na ideální teplotu, při které ji uchová až 60 minut.

Funkce rozmrazování zásobníků na zmrazené mléko a dětskou stravu

Funkce rozmrazování zásobníků na zmrazené mléko a dětskou stravu

Líbí se vám mít mrazák plný pokrmů připravených do zásoby? Ohřívač lahví rychle rozmrazuje také zásobníky na mléko a dětskou stravu.

Ohřívá nádoby na dětskou stravu i mléko

Ohřívá nádoby na dětskou stravu i mléko

Když je vaše miminko připraveno přejít na tuhou stravu, ohřívač lahví rozmrazí a ohřeje také nádoby na dětskou stravu.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image PBTAWARD15

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

185

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

22/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super

Spokojenost s výrobkem, po špatně zkušenosti s ohřívačem od jiné značky kde doba ohřevu občas cca 40 min si u tohoto výrobku nemůžu stěžovat vůbec na nic. Vše odpovídá popisu

Výhody

Rychlost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

18/08/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super pomocník pri bábätku

Rýchly, nastaví si sám podľa objemu a teploty mlieka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výrobek má dobré funkce

Líbí se mi možnost výběru stupňů ohřevu. Doporučila bych všem maminkám

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Pro 150 ml / 5 uncí mléka o teplotě 22 °C / 72 °F v lahvi Philips Natural o objemu 260 ml / 9 uncí

  2. Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly