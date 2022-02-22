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Hrneček s ohebným brčkem
300 ml
od 12 měsíců
1 ks v balení
Naučit se samostatně pít je klíčovým krokem ve vývoji dítěte. Podporujeme děti na cestě k samostatnému pití a umožňujeme jim snadný přechod od prsu nebo lahve k otevřenému hrnečku. Díky zkušenostem od zdravotníků naše různá řešení s dudlíky, měkkými a tvrdými hubičkami, brčky a 360° obvody hrnečků následujeme vývoj vašeho dítěte a stimulujeme jeho nově nabyté motorické dovednosti a dovednosti spojené s pitím. Naše řešení prvotřídní kvality vznikají s ohledem na pohodlí a hygienu.
Hrneček o objemu 300 ml má perfektní velikost na to, aby mělo vaše děťátko dostatek tekutin na celý den a při aktivitě. Design s odklápěcím víčkem udržuje brčko v čistotě na cestách. Tvarování hrnečku a jeho protiskluzová úprava zajišťují snadné držení pro malé ručičky batolete, takže se vaše děťátko bude moci nerušeně učit samostatně pít.
Dolní část brčka je zahnutá, takže se brčko snáze dostane k tekutině a umožňuje pití v přirozené poloze.
4.6
z 5
479
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Lucynkaaa91
22/02/2022
Česká republika
Perfektní hrneček
Brali jsme ho jako pokračovací, když jsme přecházeli na "ten bez držátka". Skvěle se drží, brčko krásně teče a dá se dobře umývat. Lahvička extra odolná.
Výhody
snadné používání, odolné
Nevýhody
nejsou moc k dostání náhradní brčka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Janeitko
05/11/2021
Česká republika
Synův nejoblíbenější hrneček
Vyzkoušeli jsme celkem čtyři druhy hrníčků různých značek a tento se stal celkovým vítězem. Potěšilo mě, že se z něj syn naučil okamžitě bez problémů pít. Je to odolný hrneček, který vám do tašky nevyteče, snadno se myje a vydrží i nevybíravé zacházení ze strany dítěte :)
Výhody
Je to velmi odolný hrneček, mnohokrát přistál i na betoně a pořád skvěle fungoval. Má velmi dobře řešený design pro umývání, nejsou tam zákoutí, kam se člověk nedostane. Zavřený hrníček dobře těsní a neteče ani otočený vzhůru nohama.
Nevýhody
Nedostupnost náhradních dílů jako brčko, které se mají vyměňovat co tři měsíce. V eshopech nejsou k dostání a v kamenných prodejnách taky ve většině případů nejsou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem
Paljan
10/05/2021
Česká republika
Perfektní hrneček
Perfektní hrneček s brčkem. Neteče, snadno se rozebere a vyčistí. Dítěti se dobře drží v ručickách. Doporučuji
Výhody
Jednoduchá konstrukce
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/02 Hrnečky s brčkem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/02 Hrnečky s brčkem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % z 200 dětských zubních lékařů v USA, kteří se účastnili průzkumu, se shodne na tom, že design našeho hrnečku s brčkem umožňuje zdravý vývoj úst. 89 % z nich souhlasí s tím, že pití brčkem procvičuje svaly úst a posiluje ústa (nezávislý průzkum online, USA, duben 2016). Vyvinuto ve spolupráci s řečovými specialisty z řad pediatrů, zubním lékařem, ergonomem a porodní asistentkou.