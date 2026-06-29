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Sterilizátor a vysoušeč lahví
Premium
Se sterilizátorem Philips Avent je sterilizace jemná, účinná a bez chemikálií. Šetrná parní sterilizace bezpečně dezinfikuje potřeby vašeho dítěte bez narušení materiálu lépe než jiné metody, jako je UV, vyvařování nebo mikrovlnná trouba.
Příprava lahví na další krmení vašeho dítěte trvá pouhých 40 minut. Po výkonné parní sterilizaci lahve a příslušenství vysuší soustředěným proudem filtrovaného vzduchu, takže jsou připravené k okamžitému použití.
Naše nová nádobka na odkapávání chrání výhřevnou desku před kapkami mléka a snižuje tak riziko nepříjemného zápachu.
4.9
z 5
217
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Skoky007
29/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funguje dle očekávání
Automatický režim je super Splnilo očekávání Funkce sušení Velká kapacita
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor
Date of Use 2026-06-04
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor
Date of Use 2026-06-04
SuperstarDanny
01/09/2024
Česká republika
Součást promoakce
Sterilizace jedna báseň
Doporučil bych všem co chtějí rychlou a bezstarostnou sterilizaci produktu pro miminka. Máme zkušenost rovnou dvojnásobnou díky našim dvojčatkům
Výhody
Velikost koše, komfort vysušení
Nevýhody
Vytváření vodního kamene na topném tělese, kterého se už nelze snadno zbavit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor
Bohy
01/09/2024
Česká republika
Součást promoakce
Maximální spokojenost! Investice která se vyplatí!
Se značkou Philips Avent máme dobré zkušenosti, takže pro nás byla jasnou volbou. Můžeme buď sterilizovat nebo sušit a nebo oboje. Další výhodou je design.
Výhody
Více funkcí
Nevýhody
Žádné nebo o nich zatím nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testování poskytla nezávislá laboratoř.
Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly