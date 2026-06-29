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  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení
  • Sterilizace, vysušení a uložení

Philips AventSterilizátor

SCF293/00

4.9
| (217) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Sterilizace, vysušení a uložení
Připraven na krmení dítěte za 40 minut. Sterilizátor a vysoušeč Premium používá k sušení lahví trysky filtrovaného vzduchu. Sterilizátor je rychlý a hygienický, zničí 99,9 % bakterií*, zaručuje klidné krmení.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Výkonná pára sterilizuje, filtrovaný vzduch suší

Sterilizace, vysušení a uložení

  • Sterilizátor a vysoušeč lahví

  • Premium

Rozlučte se se škodlivými bakteriemi

Rozlučte se se škodlivými bakteriemi

Se sterilizátorem Philips Avent je sterilizace jemná, účinná a bez chemikálií. Šetrná parní sterilizace bezpečně dezinfikuje potřeby vašeho dítěte bez narušení materiálu lépe než jiné metody, jako je UV, vyvařování nebo mikrovlnná trouba.

Celý cyklus sterilizace a sušení trvá pouhých 40 minut

Celý cyklus sterilizace a sušení trvá pouhých 40 minut

Příprava lahví na další krmení vašeho dítěte trvá pouhých 40 minut. Po výkonné parní sterilizaci lahve a příslušenství vysuší soustředěným proudem filtrovaného vzduchu, takže jsou připravené k okamžitému použití.

Navrženo pro snížení pravděpodobnosti nepříjemných pachů

Navrženo pro snížení pravděpodobnosti nepříjemných pachů

Naše nová nádobka na odkapávání chrání výhřevnou desku před kapkami mléka a snižuje tak riziko nepříjemného zápachu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

217

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje dle očekávání

Automatický režim je super Splnilo očekávání Funkce sušení Velká kapacita

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor

Date of Use 2026-06-04

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor

Date of Use 2026-06-04

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Sterilizace jedna báseň

Doporučil bych všem co chtějí rychlou a bezstarostnou sterilizaci produktu pro miminka. Máme zkušenost rovnou dvojnásobnou díky našim dvojčatkům

Výhody

Velikost koše, komfort vysušení

Nevýhody

Vytváření vodního kamene na topném tělese, kterého se už nelze snadno zbavit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost! Investice která se vyplatí!

Se značkou Philips Avent máme dobré zkušenosti, takže pro nás byla jasnou volbou. Můžeme buď sterilizovat nebo sušit a nebo oboje. Další výhodou je design.

Výhody

Více funkcí

Nevýhody

Žádné nebo o nich zatím nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF293/00 Sterilizátor

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testování poskytla nezávislá laboratoř.

  2. Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly