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Ukončeno

Philips AventMisky pro uskladnění čerstvých potravin

SCF876/02

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snadné uskladnění čerstvých pokrmů

Navrženo pro přístroj Philips Avent 4 v 1 pro přípravu zdravé dětské stravy. Výživná dětská jídla, která jste připravili, teď můžete snadno rozdělit na porce, skladovat, rozmrazovat či ohřívat.

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Snadné uskladnění čerstvých pokrmů

  • 2 misky pro opakované použití

  • Pro přístroj zdravé dětské stravy

Snadno zamrazte nebo ohřejte uskladněná jídla

Snadno zamrazte nebo ohřejte uskladněná jídla

Navrženo pro přístroj Philips Avent 4 v 1 pro přípravu zdravé dětské stravy. Uskladněná jídla teď můžete snadno rozmrazovat či ohřívat.

Uskladněte ideálně velkou porci pro své rostoucí dítě

Uskladněte ideálně velkou porci pro své rostoucí dítě

Uskladněte ideálně velkou porci pro své rostoucí dítě.

Těsnicí víka pomáhají zachovat chuť a čerstvost

Těsnicí víka pomáhají zachovat chuť a čerstvost.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum použití 2020-01-15

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum použití 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 