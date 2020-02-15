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Ukončeno
Snadné uskladnění čerstvých pokrmů
Navrženo pro přístroj Philips Avent 4 v 1 pro přípravu zdravé dětské stravy. Výživná dětská jídla, která jste připravili, teď můžete snadno rozdělit na porce, skladovat, rozmrazovat či ohřívat.
2 misky pro opakované použití
Pro přístroj zdravé dětské stravy
Navrženo pro přístroj Philips Avent 4 v 1 pro přípravu zdravé dětské stravy. Uskladněná jídla teď můžete snadno rozmrazovat či ohřívat.
Uskladněte ideálně velkou porci pro své rostoucí dítě.
Těsnicí víka pomáhají zachovat chuť a čerstvost.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum použití 2020-01-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum použití 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF876/02 Avent Tároló edények
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.