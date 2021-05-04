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  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Philips AventHrnečky s brčkem

SCF796/01

4.8
| (217) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
Hrneček s brčkem Philips Avent Bendy s ergonomickými rukojeťmi je ideální pro první doušky z brčka a umožňuje zdravý vývin zubů a dásní.* Byl vyvíjen odborníky tak, aby se stal naším nejlepším hrnečkem s brčkem.*
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Ventil proti protékání navržený tak, aby bránil rozlití tekutiny

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

  • Hrneček s ohebným brčkem

  • 200 ml

  • Od 9 měsíců

  • 1 ks v balení

Hrnečky Philips Avent odráží vývoj vašeho dítěte

Naučit se samostatně pít je klíčovým krokem ve vývoji dítěte. Podporujeme děti na cestě k samostatnému pití a umožňujeme jim snadný přechod od prsu nebo lahve k otevřenému hrnečku. Díky zkušenostem od zdravotníků naše různá řešení s dudlíky, měkkými a tvrdými hubičkami, brčky a 360° obvody hrnečků následujeme vývoj vašeho dítěte a stimulujeme jeho nově nabyté motorické dovednosti a dovednosti spojené s pitím. Naše řešení prvotřídní kvality vznikají s ohledem na pohodlí a hygienu.

Ergonomické rukojeti a měkké brčko – ideální pro malá batolata

Integrované rukojeti hrnečku mají ergonomický design, takže se hrneček dobře drží v malých ručičkách. Měkké ohebné brčko nedráždí dásně a hrneček je díky své lehkosti a malým rozměrům ideální pro první doušky brčkem.

Brčko je dole ohebné a umožňuje snadné pití až do posledního doušku

Brčko je dole ohebné a umožňuje snadné pití až do posledního doušku

Dolní část brčka je zahnutá, takže se brčko snáze dostane k tekutině a umožňuje pití v přirozené poloze.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

217

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší hrnek s brčkem

Pořídili jsme tento hrnek našemu malému (16 měsíců), jako přechod z lahvičky s dudlem a naprostá spokojenost. Junior nikdy nebyl velký píjč, ale teď chodí po bytě s tímto hrnečkem a s "důležitým" výrazem ve tváři pocucává pití průběžně během dne. Mohu jen doporučit, brčko vypadá, že by mohlo i něco vydržet, láhev nikde neteče a dobře se drží.

Výhody

Kvalitní brčko, praktické zavírání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/02 Hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/02 Hrnečky s brčkem

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Plně funkční hrneček

Úžasný, nevytéká jako ostatní hrnečky. Pěkný design,pevné pítko .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem

15/05/2020

Česká republika

Česká republika

Lahvička vůbec neprotýká

Dítě může krásně hrnek držet za ouška, velmi dobře se vymývá a zpět skládá

Výhody

Ouška na držení, zaklopka

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF796/01 Hrnečky s brčkem

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Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % z 200 dětských zubních lékařů v USA, kteří se účastnili průzkumu, se shodne na tom, že design našeho hrnečku s brčkem umožňuje zdravý vývoj úst. 89 % z nich souhlasí s tím, že pití brčkem procvičuje svaly úst a posiluje ústa (nezávislý průzkum online, USA, duben 2016). Vyvinuto ve spolupráci s řečovými specialisty z řad pediatrů, zubním lékařem, ergonomem a porodní asistentkou.