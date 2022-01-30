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Philips AventHrneček s hubičkou

SCF551/05

4.6
| (185) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Usnadňuje pití
Tento hrneček s hubičkou Philips Avent je skvělý pro batolata i jejich rodiče. Měkká silikonová hubička usnadňuje pití a menší počet součástí znamená snadné čistění hrnečku.
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Hrneček s měkkou hubičkou pro snadné pití

Usnadňuje pití

  • Usnadňuje pití

  • 200 ml

  • od 6 měsíců

  • chlapec

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

.

Jednodílná silikonová hubička pro snadné sestavení

V hubičce je zabudovaný ventil, který urychluje a usnadňuje sestavení.

Vlnitý tvar nádobky pro pevné uchopení

Nádobka dětského hrnečku je navržena tak, aby usnadňovala uchopení malými ručičkami.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

185

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hrneček je skvělý

Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.

Výhody

Dobře se miminkům drží v ruce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/03 Hrneček s hubičkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/03 Hrneček s hubičkou

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro začátky

Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku

Výhody

Tvar dudáku

Nevýhody

Nevím

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Šikovný společník

Hrnečky společnosti Philips jsou šikovnými společníky na cesty i na učení. Dobře se drží v malých ručičkách a zároveň se člověk nemusí bát, že se dítě polije. S touto značkou jsme byli velmi spokojeni jak s lavičkami pro nejmenší, tam teď i s hrnečky.

Výhody

Dobře se drží, tekutina nevytéká

Nevýhody

O žádných zatím nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 