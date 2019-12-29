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  • Ideální pro skladování potravin doma i na cestách
  • Ideální pro skladování potravin doma i na cestách
  • Ideální pro skladování potravin doma i na cestách
  • Ideální pro skladování potravin doma i na cestách
  • Ideální pro skladování potravin doma i na cestách
  • Ideální pro skladování potravin doma i na cestách

Philips AventÚložný pohárek na potraviny

SCF721/20

4.8
| (46) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Ideální pro skladování potravin doma i na cestách
Úložné pohárky na potraviny Philips Avent jsou univerzální, snadno se používají a mohou růst s vaším dítětem. Pohárky jsou ideální pro skladování potravin doma i na cestách.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

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SCF430/10

S nepropustným víkem

Ideální pro skladování potravin doma i na cestách

  • Sada

Pro bezpečné skladování a přepravu

Pro bezpečné skladování a přepravu

Úložné pohárky Philips Avent mají víčko, které pohárky utěsní a zajistí bezpečné skladování a přepravu.

Snadný přehled o datech a obsahu

Snadný přehled o datech a obsahu

Pro snadný přehled o datech a obsahu.

Dobře zorganizovaný obsah chladničky a mrazáku

Dobře zorganizovaný obsah chladničky a mrazáku

Pro dobře zorganizovaný obsah chladničky a mrazáku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

46

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Supr! Doporučuji!

Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.

Výhody

snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu

Nevýhody

zatím nic

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyrobek je skvělý

Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.

Výhody

Praktičnost

Nevýhody

O zadne nevim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Praktické úložné pohárky

Tyto praktické úložné pohárky jsou nepostradatelné hlavně pro všechny maminky. Hodí se na příkrmy, na polévky na ovoce i na cokoliv jiného. Jsou super, že můžou být jak v lednici, tak v mrazáku. Oceňuji otáčivý uzávěr, který je bezpečnější pro děti a neotevřou jej tak snadno. Oceňuji také, že skvěle těsní a nikdy nevyteče obsah do tašky či kabelky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu