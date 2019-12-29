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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Sada
Úložné pohárky Philips Avent mají víčko, které pohárky utěsní a zajistí bezpečné skladování a přepravu.
Pro snadný přehled o datech a obsahu.
Pro dobře zorganizovaný obsah chladničky a mrazáku.
4.8
z 5
46
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
2017martina
29/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Supr! Doporučuji!
Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.
Výhody
snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu
Nevýhody
zatím nic
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Hannah1980
27/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Vyrobek je skvělý
Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.
Výhody
Praktičnost
Nevýhody
O zadne nevim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Lucynka
19/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Praktické úložné pohárky
Tyto praktické úložné pohárky jsou nepostradatelné hlavně pro všechny maminky. Hodí se na příkrmy, na polévky na ovoce i na cokoliv jiného. Jsou super, že můžou být jak v lednici, tak v mrazáku. Oceňuji otáčivý uzávěr, který je bezpečnější pro děti a neotevřou jej tak snadno. Oceňuji také, že skvěle těsní a nikdy nevyteče obsah do tašky či kabelky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny