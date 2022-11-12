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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Snadné odsávání, skladování a krmení
Základní sada
Inovativní silikonová vložka, inspirovaná jedinečným sáním dítěte – stimuluje bradavku a pomáhá rychle zahájit tok mléka. Pro pohodlné a efektivní odsávání.
Univerzální velikost pro všechny. Protože každé tělo je úplně jiné, silikonová vložka je jemně ohebná a přizpůsobí se vaší jedinečné anatomii. Hodí se pro 99,98 % velikostí bradavek* (až do 30 mm).
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.9
z 5
328
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Lehninama
12/11/2022
Česká republika
Kvalitní manuál
Odsávačka od Aventu je malá, skladná, elegantní. Hlavně dobře sedí na prsa a odsávání není nepříjemné. Dobre se cisti. Je ticha. Dostupné vychytávky a příslušenství velmi oceňuji. Doporučuji pro maminky, které potřebují podpořit laktaci v začátcích, pro maminky na cestách nebo občasné odstříkání. Poměr cena výkon super. Na každodenní pravidelné použití bych nejspíš volila elektrickou.... Porizovala bych ve startovací sadě i s lahvickama.
Výhody
Velikost, lehkost, sedí, cena/výkon, manuál, tichost.
Nevýhody
Možná manuál, ale to záleží jak hojně využíváte
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Fantička 27
10/11/2022
Česká republika
Manuální odsávačka mléka
Pro maminky, které nechtějí ztrácet čas je to ideální pomocník. Lehký, malý, nenápadný a přitom tak výkonný. Můžu si ho vzít s sebou kamkoliv potřebuji. Díky silikonové vložce je prso jako v bavlnce a odsávání mléka nebolí a bradavky nejsou tak citlivé. Velké plus jsou dózy na uchování mléka, protože mléko nemusím nijak přelévat nebo shánět sáčky na mléko.
Výhody
Lehká, malá, přizpůsobivá k prsu, jednoduché použití, krásné balení v taštičcce, dózy na mléko
Nevýhody
Nevím o žádných
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Karolina L
09/11/2022
Česká republika
Skvělý produkt za přijatelnou cenu
Byla jsem příjemně překvapena jak je odsávačka bezbolestná což ocení každá maminka po porodu, kdy jsou prsa ještě bolavá. Za přijatelnou cenu je součástí odsávačky spoustu příslušenství na uskladnění mléka a také lahvicky s perfektní savickou, která věrně imituje prso. Oceňuji také jak jde snadno rozložit aby jste ji mohli pohodlně umýt a sterilizovat.
Výhody
Tichá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka
Podle: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. dubna 2019, (109 účastníků, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 účastníků (bělochů), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 účastníků, Austrálie).
Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011