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  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli
  • Pohodlné odsávání kdekoli

Philips AventRuční odsávačka mateřského mléka

SCF430/13

4.9
| (328) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Pohodlné odsávání kdekoli
Přenosná ruční odsávačka mateřského mléka Philips Avent s technologií Natural Motion, inspirovaná dětským sáním, pro rychlý tok mléka. Sedí na všechny bradavky a má snadno nastavitelný rytmus a odsávání. Důležité je najít správný dudlík. Podrobnější informace najdete níže.
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Technologie Natural Motion pro rychlý tok mléka

Pohodlné odsávání kdekoli

  • Snadné odsávání, skladování a krmení

  • Základní sada

Pomáhá rychle uvolnit mléko

Pomáhá rychle uvolnit mléko

Inovativní silikonová vložka, inspirovaná jedinečným sáním dítěte – stimuluje bradavku a pomáhá rychle zahájit tok mléka. Pro pohodlné a efektivní odsávání.

Měkká a přizpůsobivá silikonová vložka univerzální velikosti

Měkká a přizpůsobivá silikonová vložka univerzální velikosti

Univerzální velikost pro všechny. Protože každé tělo je úplně jiné, silikonová vložka je jemně ohebná a přizpůsobí se vaší jedinečné anatomii. Hodí se pro 99,98 % velikostí bradavek* (až do 30 mm).

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

328

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

12/11/2022

Česká republika

Česká republika

Kvalitní manuál

Odsávačka od Aventu je malá, skladná, elegantní. Hlavně dobře sedí na prsa a odsávání není nepříjemné. Dobre se cisti. Je ticha. Dostupné vychytávky a příslušenství velmi oceňuji. Doporučuji pro maminky, které potřebují podpořit laktaci v začátcích, pro maminky na cestách nebo občasné odstříkání. Poměr cena výkon super. Na každodenní pravidelné použití bych nejspíš volila elektrickou.... Porizovala bych ve startovací sadě i s lahvickama.

Výhody

Velikost, lehkost, sedí, cena/výkon, manuál, tichost.

Nevýhody

Možná manuál, ale to záleží jak hojně využíváte

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

10/11/2022

Česká republika

Česká republika

Manuální odsávačka mléka

Pro maminky, které nechtějí ztrácet čas je to ideální pomocník. Lehký, malý, nenápadný a přitom tak výkonný. Můžu si ho vzít s sebou kamkoliv potřebuji. Díky silikonové vložce je prso jako v bavlnce a odsávání mléka nebolí a bradavky nejsou tak citlivé. Velké plus jsou dózy na uchování mléka, protože mléko nemusím nijak přelévat nebo shánět sáčky na mléko.

Výhody

Lehká, malá, přizpůsobivá k prsu, jednoduché použití, krásné balení v taštičcce, dózy na mléko

Nevýhody

Nevím o žádných

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

09/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý produkt za přijatelnou cenu

Byla jsem příjemně překvapena jak je odsávačka bezbolestná což ocení každá maminka po porodu, kdy jsou prsa ještě bolavá. Za přijatelnou cenu je součástí odsávačky spoustu příslušenství na uskladnění mléka a také lahvicky s perfektní savickou, která věrně imituje prso. Oceňuji také jak jde snadno rozložit aby jste ji mohli pohodlně umýt a sterilizovat.

Výhody

Tichá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF430/16 Ruční odsávačka mateřského mléka

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  1. Podle: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. dubna 2019, (109 účastníků, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 účastníků (bělochů), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 účastníků, Austrálie).

  3. Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011