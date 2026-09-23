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CP9885
Pro větší všestrannost skladovací nádobky
Díky tomuto nástavci připevníte skladovací nádobku přímo k odsávačce nebo ji proměníte v kojeneckou láhev.
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Odsávačky
Modrá
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.