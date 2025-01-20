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Philips AventAbsorpční vložky

SCF254/13

4.9

| (273) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt

Mimořádné pohodlí a jistota

Jednorázové prsní vložky Philips Avent vám pomohou při kojení. Struktura ve tvaru včelích pláství, ultratenké mimořádně absorpční jádro a těsnicí prodyšná konstrukce vám zajistí pocit sucha a pohodlí ve dne i v noci.

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Mimořádné pohodlí a jistota

  • Jednorázové prsní vložky

  • 100 ks

Svrchní vrstva ve tvaru včelích pláství

Svrchní vrstva ve tvaru včelích pláství

Svrchní vrstva ve tvaru včelích pláství je příjemná na pokožku.

Design s ultraabsorpčním materiálem a trojvrstvým jádrem

Design s ultraabsorpčním materiálem a trojvrstvým jádrem

Ultraabsorpční jádro pomáhá zachytit vlhkost a udržet vaši pokožku v suchu ve dne i v noci

Nepropustná a prodyšná vnější vrstva

Vnější vrstva je nepropustná a udrží vaše oblečení suché, ale zajistí pocit prodyšnosti.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

273

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

1

20/01/2025

Česká republika

Česká republika

Absorpční vložky

Jsou ty nejlepší vložky jaký jsem kdy mněla drží na svém místě ale jsou pohodlné jsou lepší než jiné vložky vřele doporučuji

Výhody

Drží nap svém místě a jsou pohodlné a dobře sají

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/13 Absorpční vložky

Datum použití 2024-12-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/13 Absorpční vložky

Datum použití 2024-12-19

09/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Tento produkt jsem zakoupila na doporučení kamarádky a i já jsem velmi spokojena.

Výhody

Pohodlí

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2021-04-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2021-04-09

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší absorpční vložky!

V prvních měsících mateřství jsem vyzkoušela opravdu hodně absorpčních vložek do podprsenky, ale tyto jsou bezkonkurenčně nejlepší. Měla jsem velmi citlivé bradavky, ale s nimi bylo nošení podprsenky o moc pohodlnější. Dobře absorbují, jsou měkké, hezky vyplní celý košíček podprsenky a dobře drží.

Výhody

Absorpční schopnost, materiál, kvalita

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2020-11-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF254/61 Absorpční vložky

Datum použití 2020-11-06

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu