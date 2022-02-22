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  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
  • Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

Philips AventHrnečky s brčkem

SCF798/02

4.6
| (479) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*
Hrneček s ohebným brčkem Philips Avent s tvarováním je ideální volbou pro rostoucí, aktivní batolata a umožňuje zdravý vývoj zubů a dásní. Byl vyvíjen odborníky tak, aby se stal naším nejlepším hrnečkem s brčkem.*
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Ventil proti protékání navržený tak, aby bránil rozlití tekutiny

Umožňuje zdravý vývin zubů a dásní*

  • Hrneček s ohebným brčkem

  • 300 ml

  • od 12 měsíců

  • 1 ks v balení

Hrnečky Philips Avent odráží vývoj vašeho dítěte

Naučit se samostatně pít je klíčovým krokem ve vývoji dítěte. Podporujeme děti na cestě k samostatnému pití a umožňujeme jim snadný přechod od prsu nebo lahve k otevřenému hrnečku. Díky zkušenostem od zdravotníků naše různá řešení s dudlíky, měkkými a tvrdými hubičkami, brčky a 360° obvody hrnečků následujeme vývoj vašeho dítěte a stimulujeme jeho nově nabyté motorické dovednosti a dovednosti spojené s pitím. Naše řešení prvotřídní kvality vznikají s ohledem na pohodlí a hygienu.

Tvarování a protiskluzová povrchová úprava pro snadné držení

Hrneček o objemu 300 ml má perfektní velikost na to, aby mělo vaše děťátko dostatek tekutin na celý den a při aktivitě. Design s odklápěcím víčkem udržuje brčko v čistotě na cestách. Tvarování hrnečku a jeho protiskluzová úprava zajišťují snadné držení pro malé ručičky batolete, takže se vaše děťátko bude moci nerušeně učit samostatně pít.

Brčko je dole ohebné a umožňuje snadné pití až do posledního doušku

Brčko je dole ohebné a umožňuje snadné pití až do posledního doušku

Dolní část brčka je zahnutá, takže se brčko snáze dostane k tekutině a umožňuje pití v přirozené poloze.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

479

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní hrneček

Brali jsme ho jako pokračovací, když jsme přecházeli na "ten bez držátka". Skvěle se drží, brčko krásně teče a dá se dobře umývat. Lahvička extra odolná.

Výhody

snadné používání, odolné

Nevýhody

nejsou moc k dostání náhradní brčka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Synův nejoblíbenější hrneček

Vyzkoušeli jsme celkem čtyři druhy hrníčků různých značek a tento se stal celkovým vítězem. Potěšilo mě, že se z něj syn naučil okamžitě bez problémů pít. Je to odolný hrneček, který vám do tašky nevyteče, snadno se myje a vydrží i nevybíravé zacházení ze strany dítěte :)

Výhody

Je to velmi odolný hrneček, mnohokrát přistál i na betoně a pořád skvěle fungoval. Má velmi dobře řešený design pro umývání, nejsou tam zákoutí, kam se člověk nedostane. Zavřený hrníček dobře těsní a neteče ani otočený vzhůru nohama.

Nevýhody

Nedostupnost náhradních dílů jako brčko, které se mají vyměňovat co tři měsíce. V eshopech nejsou k dostání a v kamenných prodejnách taky ve většině případů nejsou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/01 Hrnečky s brčkem

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní hrneček

Perfektní hrneček s brčkem. Neteče, snadno se rozebere a vyčistí. Dítěti se dobře drží v ručickách. Doporučuji

Výhody

Jednoduchá konstrukce

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/02 Hrnečky s brčkem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF798/02 Hrnečky s brčkem

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Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % z 200 dětských zubních lékařů v USA, kteří se účastnili průzkumu, se shodne na tom, že design našeho hrnečku s brčkem umožňuje zdravý vývoj úst. 89 % z nich souhlasí s tím, že pití brčkem procvičuje svaly úst a posiluje ústa (nezávislý průzkum online, USA, duben 2016). Vyvinuto ve spolupráci s řečovými specialisty z řad pediatrů, zubním lékařem, ergonomem a porodní asistentkou.