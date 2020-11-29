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Hrneček s hubičkou My Grippy
300 ml
Od 9 měsíců
1 ks v balení
Není nad správné dobrodružství. Jen se zeptejte svého dítěte. A když je na cestách, tento hrneček s ochranou proti vytékání se postará o bezproblémové pití. Jedinečný ventil zajistí, že tekutina teče pouze, když děťátko pije, nemusíte se tedy bát, že se něco vylije nebo že se hrneček převrátí. Nemusíte věřit jenom nám – 91 % maminek potvrzuje, že se z hrnečku nic nevylije.*
Když dojde na pohodlné a snadné pití, děti potřebují hubičku, která není jen jemná k dásním, ale která také prospěje vývoji zubů. Hrneček s hubičkou My Grippy splňuje obě podmínky díky měkké hubičce odolné proti rozkousání.
Vaše batole se rychle naučí s jistotou samo pít díky designu tohoto hrnečku pro snadné držení. Přizpůsobený tvar a protiskluzový povrch umožňují snadné držení malými ručičkami.
4.3
z 5
43
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Omas
29/11/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Ideální pro roční dítě
Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.
Výhody
Savička odolná proti rozkousání
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
RoxanaElena
25/04/2025
România
Super
Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.
Výhody
Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Součást promoakce
Ověřený kupující
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Nezávislé testy domácího použití ve Velké Británii, září 2013